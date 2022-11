La elección

El Gobierno ha superado con holgura todas las pruebas que tenía esta semana en el parlamento. El Congreso aprobó los presupuestos y respaldó la reforma del Código Penal. Pedro Sánchez no salió malparado de la sesión de control del Senado. Feijóo, en un escenario desfavorable, visiblemente incómodo y sin apartarse del papel escrito, estuvo poco acertado, tanto en el fondo como en la forma. Se percibe que el líder del PP tiene dificultades para encontrar el mensaje preciso y el tono con los que hacer una oposición eficaz al presidente del Gobierno, que dio muestra de sentirse tan complacido durante el duelo que incluso se permitió exhibir ufanas carcajadas para disfrute de sus ministros.

La continuidad del Ejecutivo parece segura. Nada hace pensar que vaya a caer, ni por una moción de censura ni por su propio peso, antes de las elecciones de mayo. No obstante, vista su trayectoria, es fácil presumir que seguirá siendo un gobierno inestable, sometido a turbulencias internas y externas. Las primeras tienen su origen en las diferencias entre los dos socios de la coalición y en las tensiones preelectorales surgidas en el seno de Unidas Podemos, y sus aliados nacionalistas generarán las segundas, tratando de aprovechar al máximo la oportunidad que les brinda esta situación política y también para marcar el perfil propio ante sus clientelas electorales. El tiempo o, más bien, los votantes dirán si este es un gobierno producto de las circunstancias o un punto de inflexión en la evolución de nuestra democracia. De lo que no cabe duda, conviene decirlo una vez más, es de su legitimidad porque ha salido de unas elecciones cuyo resultado, al contrario que en Estados Unidos y Brasil, fue aceptado por todos sin reparo alguno.

La política española ha deparado en la última década grandes sorpresas. Sería raro que en los próximos meses no se registrara algún sobresalto. No obstante, a pesar de que los planes del PSOE de Pedro Sánchez y de los soberanistas catalanes y vascos son siempre bastante inescrutables, en general la actuación de los partidos tiende cada vez más a la polarización y en consecuencia es más previsible. Pensando en que se acerca el momento en que los electores deben decidir, esto tendría que contribuir a clarificar el panorama político, pero puede suceder todo lo contrario. Pedro Sánchez ha decidido atar su futuro a la izquierda y los nacionalistas, y el designio del PP está fatalmente unido a Vox. La posibilidad de un acuerdo de mínimos entre el PSOE y el PP está descartada. Pasada la pandemia, la guerra de Ucrania bajo control, con una economía en apuros, procede discutir sobre su conveniencia, pero ambos partidos la rechazan por igual, en contra de la actitud de un segmento quizá mayoritario de los españoles. El PSOE practica una política de exclusión con el PP y el PP solo contempla la derrota del PSOE y el relevo en el Gobierno.

De manera que los electores saben que, cuando voten a un partido, estarán optando por el gobierno de uno de los bloques. Feijóo desafió a Sánchez dando por hecho que la próxima vez que se vean en el Congreso será en el debate de su investidura. Pero el PP todavía no ha ganado las elecciones, ni Pedro Sánchez está dispuesto a firmar su derrota. Las encuestas detectan que la ventaja adquirida por el PP tras las elecciones andaluzas se ha reducido y los apoyos electorales de los dos grandes partidos están en torno al empate. La fórmula de la coalición suscita dudas en un amplio sector del electorado de izquierdas, disconforme con el rumbo incierto que ha tomado el Ejecutivo en sus iniciativas legislativas, la relación preferente que concede a los independentistas, e inquieto por las constantes divisiones internas y el deterioro institucional. Sea por la ofensiva que sostiene Pedro Sánchez contra él, o por la sombra amenazante de Vox o la excitación de la guardia pretoriana de su partido, por su parte Feijóo no encuentra su sitio y no acaba de emerger el liderazgo que hacía presagiar, lo que está debilitando la confianza con que fue recibido.

Para muchos electores definir el voto, a sabiendas de la alternativa que se les plantea, no será una decisión fácil. Tampoco lo será incluso para aquellos que ante la urna, aún con cierta distancia e independencia de criterio, mantienen la lealtad a un partido. Los españoles están en una difícil tesitura, además, porque a medida que se acercan las elecciones van tomando un cariz acusadamente plebiscitario en torno a Pedro Sánchez y porque los electores votarán primero en mayo a sus alcaldes y presidentes autonómicos, siendo a la vez muy conscientes de que el resultado de esas elecciones anunciará el ganador de las generales. En fin, por fortuna también hemos aprendido que si algo conmueve a los políticos es el voto.