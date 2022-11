Lo que mejor se vende en los mercadillos del famoseo de baratijas que regeneran la cola de la ruindad una y otra vez es el follón sentimentaloide, la algarabía de los dimes y polvetes mostrados sin pudor, el chorreo a manguerazo limpio de trapos sucios. Que las intimidades de una pareja no abandonen los límites de su privacidad no tiene interés para la audiencia: qué sosez, qué aburrimiento, qué muermo es ver a dos personas que se respetan, se quieren en mayor o menor medida y que no convierten en un show sus batallas conyugales, que siempre las hay aunque no se expongan en el escaparate. Aquí lo que vale (dinero) es que dos personas del sexo que sea se tiren los trastos a la cabeza, y cuando más griten al hacerlo, mucho mejor. No se crean a esos moderadores catódicos que piden a sus tertulianos que se calmen, que respeten el turno de los demás, que expresen sus opiniones/versiones con educación. Patrañas de cara a la galería. Cuanto más se chille más te llamarán para participar en un programa del caparazón y sucedáneos. Muchos tertulianos "políticos" asumen alegremente esas normas de la selva y sustituyen la argumentación razonada por el latigazo verbal prefabricado y no es difícil imaginarlos ensayando en casa posturitas, exabruptos, gestos desdeñosos.

Todas esas emisiones contaminantes son un reflejo vívido de lo vivido por el común de los mortales en la vida cotidiana, sin focos que la iluminen ni cámaras que la graben, sin más espectadores que los espectadores más o menos implicados que observan desde la cercanía, la medianía o la lejanía el impacto de las losas del querer sobre parejas rotas, familias quebradas, amistades maltrechas, odios enquistados entre quienes tanto se adoraron y ruinas sentimentales en horario de máxima ausencia.