La vida es un placebo

A María Sanjuan la apodaban María la precisa. Licenciada en Ciencias Exactas, la reconocían como una autoridad en las Matemáticas, pero con manías y rarezas para lo pragmático.

Rareza es que le pareciera mal que las señales de tráfico marquen el límite de velocidad redondeándolo con los ceros de las decenas. ¿Por qué un límite a 100 y no a 97 kilómetros por hora? No entendía esa falta de rigor para el cálculo de la Dirección General de Tráfico en una cuestión de seguridad.

Sin desestimar cuánto debe el progreso a lo cuantitativo en su exactitud, cabe considerar como un exceso el afán de precisión de María para los asuntos prácticos y cotidianos, y también la posibilidad de que le viniera en forma de compensación inconsciente por su ambiguo y fronterizo nacimiento, ya que asomó su cabeza al mundo cuando finalizaba 1954, completando la salida de todo el cuerpo en 1955, año con el que quedó inscrita en el Registro Civil.

Tras muchas sesiones con su psicoanalista –a quien parecía que ella guiaba dándoselo todo hecho–, una tarde, sobre el diván, cayó en la cuenta de que si recurría a la precisión era para que la magnitud de la realidad no se le escapase, ya que la percibía en su pasar como una forma de ingravidez, creándole angustia existencial, algo que también les ocurría a los demás, según pensaba, aunque no repararan en ello. De ahí el uso de calendarios y agendas y la celebración de efemérides, como un sostén contable intercalado en el tiempo para ir afianzando la vida, tanto a diario como en fechas señaladas. "Si no acotásemos lo existente todo se quedaría en humo", solía decir para justificarse.

Sobre este caso de María Sanjuan y su interés en reticular la vida para volverla más asible ante lo fugaz y etéreo, podríamos pensar que lo que nos lleva a dibujarnos acotados responde a la necesidad de vernos más consistentes y definidos. Por ello, rebasando lo aparente, no resultaría descabellado creer que al proyectarnos desde nuestra naturaleza individual nos demos forma y medida con una idea de lo verdadero ensimismada, porque la consciencia de lo propio se autoconfigura desde su adentro igual que se interiorizan las creencias bajo el efecto placebo. La prueba está en que no todos vemos las cosas de idéntica manera, creyendo cada uno en la particular verdad de su percepción.

Llegamos descalzos a la vida, con un peso y una talla, para ir creciendo y caminando después guiándonos por todo tipo de señales, internas y externas, para intentar saber a dónde y cómo vamos, pero notando en algunos casos, como en el de María, cierta levedad y mareo durante la marcha.

Y refiriéndose a esa marcha y a las convicciones del placebo contaba María la siguiente experiencia: "Una vez iba conduciendo por una carretera con muchas curvas, y Juanín, mi hijo, que entonces tenía cinco años, empezó a marearse. Le pedí que sacase de mi bolso una moneda y la pusiese sobre su ombligo, asegurándole que con ello se le quitaría el mareo casi de inmediato, algo que él comprobó enseguida muy contento y sorprendido, sin pedirme después ninguna explicación lógica por tal remedio, ya que me consideraba, a su modo, como una autoridad que no necesitaba cuestionar".

Pero tampoco María, aunque acudiera al psicoanalista, tomaba la decisión de cuestionarse a fondo. Algo le impedía reflexionar para saber si su existencia era real o solo una ficción que nació encapsulada entre dos años, como un trampantojo de su propio efecto placebo, discurriendo por las curvas de la vida con un ombligo muy cartesiano, creyendo en sí misma, y pensando en bucle para el eco de sus adentros que existía porque pensaba que lo pensaba.