Mantra del desasosiego

Mira tú que no hay giros lingüísticos, nos bombardean a todas horas, en los ámbitos de la información, la política, la administración, la sanidad e incluso en las tertulias de chigre. Algunos ejemplos: "no, lo siguiente", "como no podría ser de otra manera", "esto sí o sí", "es lo que hay". No merece la pena abundar en más mentecateces. Sin embargo, hay una, ¡hay una!, que sí merece comentario aparte, por una sencilla razón, la susodicha despista al ciudadano de tal manera que lo aboca sin remisión al desasosiego. Ahí va esa perla negra: "¡No depende de mí". Vienen al caso estas líneas por lo que me contó el bueno de Basilio. Este hombre de campo y no de playa acudió a la consulta de su médico por causa de un juanete insoportable. Le pido consulta al traumatólogo, dijo el galeno, y Basilio, ¿tardarán en verme?, y el otro, eso no depende de mí, vale, asintió resignado. Al cabo de medio año, recibe un SMS con la cita. Basilio ese día convidó en el chigre a una ronda. Una radiografía le pidió el especialista y en citaciones preguntó Basilio: ¿Tengo pa mucho en rayos? Respuesta desde el otro lado de la ventanilla: No depende de mí. Pasan los días y Basilio desesperado, sin poder calzar les madreñes, rabiado de dolor, y el ibuprofeno agujereándole el duodeno. No desesperó el campesino y al cabo de otros tres meses, nuevo SMS, radiografía al canto y ronda doble en el chigre. Le informaron en citaciones que ahora solo restaba la consulta de Anestesia para operarse, ¿será pa pronto, verdad?, y Basilio soportó estoicamente el enésimo no depende de mí. Año y dos meses más tarde, el tercer SMS del hospital: consulta Anestesia. Caja de sidra en el chigre a cargo de Basilio y vuelta al ruedo. Pasó mi amigo con aprobado la Anestesia, aunque los piños, hechos una llaceria, obligaron al profesional a advertirle que el servicio no se responsabilizaría si alguno caía en combate y, Basilio, que odia la anestesia general, pues el hombre tuvo una experiencia muy desagradable cuando le operaron de apendicitis, preguntó por el tipo de anestesia, el otro, con gana de terminar, contestó desde detrás del Mac que eso no depende de mí. Va para dos años y pico, Basilio no aparece por el chigre, por lo visto, la deda se le retorció como el cuerno de un castrón y no da paso, ni de madreñes ni de escarpinos.

Oiga, una cosa que le voy a decir. Dígame. Usted que fue médico de hospital más de cuarenta años y vería demoras a mogollón como la que sufre Basilio, le pregunto: ¿nunca se le ocurrió hacer algo para paliar la terrible cuestión? Hombre, compañero, entiéndame, eso no depende de mí.