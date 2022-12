Un nuevo contrato territorial

El invierno demográfico es un problema del primer mundo. Ni los recursos del planeta son ilimitados ni es soportable condenar a gran parte de la población a vivir en la indigencia. Sin duda son obvias las consecuencias de la inversión de la pirámide de población, y su repercusión en la actividad económica y en el relevo generacional, aunque atenúen esta evolución los avances tecnológicos y una mayor productividad.

Pero el problema es otro. En 1947, un joven geógrafo de 32 años, Jean François Gravier, lanzó tres mil ejemplares de su obra "Paris y el desierto francés" donde alertaba del desequilibrio y dualidad entre el espacio urbano y el rural. Es la consecuencia de nuestra forma de ocupar el espacio, obligando a amplios territorios a situarse a la defensiva para no perder servicios ni oportunidades, ante los que se sitúa el reto de hacer sostenible un sistema de prestaciones que debiera adaptarse más a las características del espacio y menos a la comparación con el entorno urbano. Ciudades que dentro de un mismo sistema regional compiten por los mismos equipamientos de segundo nivel, antes de optar por una especialización inteligente.

Si descartamos la demagogia –eso de que tiene la culpa uno u otro gobierno de un proceso de más de medio siglo– y reconocemos los esfuerzos que se han realizado en servicios y equipamientos, no hay soluciones milagrosas. Pero si hay formas distintas de abordar el problema. Limitar actividades en el medio rural sería propio de una sociedad avanzada si no se favoreciera al mismo tiempo la concentración de actividades en los accesos de las autovías, con un desarrollado gusto por la aglomeración que ni el propio Christaller en su teoría de los lugares centrales hubiera soñado. Deteriorando además la calidad de vida de aquellos que precisamente en la ciudad han buscado localización y accesibilidad. En realidad, es difícil frenar el proceso de concentración de población en entornos urbanos, porque desde el otoño de la Edad Media en toda Europa no ha dejado de crecer y cuando ha sido a la inversa, significó retroceso. Es el elefante en la habitación.

Ejercer la ordenación territorial buscando el equilibrio, un repliegue comarcal bien diseñado –pasar de la defensiva a la ofensiva– con servicios públicos de calidad, sostenibles y adaptados al territorio, un esfuerzo constante por favorecer la actividad económica en áreas de baja densidad o realizar una verdadera descentralización –la que se detuvo mágicamente en los niveles autonómicos– es un ejercicio más rentable que el sueño urbano de un espacio idílico que preferimos para los demás mientras ejercemos el improductivo ejercicio del reproche colectivo, y sacamos el demógrafo que llevamos dentro sin haber distinguido al menos las causas de las consecuencias.

Impacta observar como las ciudades expulsan recintos feriales y hospitales –equipamientos que las definieron– mientras muchas áreas rurales claman por acoger instalaciones de alto impacto ambiental por empleos. El cambio de balizas se ha desequilibrado del todo. Urge un nuevo contrato territorial entre espacios con problemas, singularidades y aspiraciones diferentes, pero esta vez entre iguales.

Dos décadas después, la obra de Jean-François Gravier tuvo éxito, inspiró la política de descentralización de De Gaulle e incluso el discurso de "La nueva sociedad" de Chaban-Delmas. Ya decía Jaurès que lo que importa por encima de todo, es la continuidad en la acción.