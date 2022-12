Una disonancia mundial

Del mundial de fútbol de Qatar se conocen los suficientes datos para, como mínimo, sospechar que la elección de la sede no fue todo lo limpia que debería. Se sabe, además, que durante la construcción de los estadios fallecieron un buen número de obreros (6.500 durante la última década, según Amnistía Internacional) debido a las lamentables condiciones laborales en un país en el que si la inspección de trabajo existe debe ser un mero jarrón decorativo. También tenemos noticias de que el país, anclado en un fundamentalismo religioso, no es precisamente tolerante con los homosexuales y encierra a sus mujeres en una cárcel en la que las rejas están formadas por velos que no dejan ver ni un trocito de piel; por una falta de libertades individuales intolerable; y por una dependencia del macho que, afortunadamente, en los países occidentales con mayor tendencia a la laicidad se ha ido derribando. Así que, ¿no son esas razones más que fundadas para, como mínimo, darle plantón al balón? No, porque a muchos su mente no les deja.

Lo que se conoce como disonancia cognitiva ayuda a muchos a superar el mal trago de estar dando cancha a un evento deportivo de masas manchado por una realidad difícil de esconder. No hay suficiente arena en Qatar para ocultar sus miserias. Bueno, sí que la hay, porque cuando la pelotita echa a rodar, aunque sea en un Canadá contra Marruecos todo queda olvidado. La disonancia cognitiva es un mecanismo de autoengaño que pone en marcha nuestro cerebro cuando la realidad apabulla a nuestras creencias. Lo hace por pura necesidad. Fue el psicólogo americano Leo Festinger el primero en describir este fenómeno. Teóricamente, y sin dar mucho la chapa, viene a ser algo así como que, ante una situación de conflicto interno, en la que nuestra forma de actuar no casa para nada con nuestra manera de pensar, el cerebro activa una serie de turbios resortes para conseguir reducir al mínimo el malestar y el posible estrés que esa diferencia criterios nos pudiera plantear. Por si no les ha quedado del todo claro más vale un ejemplo, que decenas de palabras manchando este artículo. Los hay que se confiesan amantes de los animales, los adoran, los tienen como mascotas en casa; pero luego a la hora de comer no tienen dudas a la hora de elegir entre un filete y un brócoli. Otros un poco más sencillos serían el que fuma, pero al mismo tiempo, está pensando en que tiene que dejarlo porque los cigarrillos están acabando con su salud; o el que defiende desaforadamente el código de circulación, pero cuando tiene la menor oportunidad se salta los límites de velocidad. Al final es decir algo y hacer lo contrario. Hay una corriente de autores que consideran a la disonancia cognitiva como una oportunidad para el crecimiento personal, como una oportunidad para ser mejores, porque el mero hecho de resolver esas contradicciones son un buen mecanismo para conocernos mejor; para saber cómo funciona nuestra mente; y para tratar de actuar de una forma más consecuente con nuestra ideología. Apagando la tele cuando la pelotita rueda sobre un campo construido con sufrimiento y muerte. De hecho, muchas terapias psicológicas actuales usan la disonancia cognitiva para que los pacientes avancen. Para que crezcan. Pero para la gran mayoría es muchísimo más cómodo no hacer nada y aceptar esa disonancia como si nada, como si todo fuera normal. Nuestro cerebro tampoco opone demasiada resistencia. Más bien ninguna. Está preparado y equipado para reducir el malestar como si nada, de una forma completamente natural. Sin embargo, la disonancia cognitiva sí que tiene efectos sobre nuestra vida. Provoca que alteremos nuestra conducta, que le metamos mano al ambiente más cercano y que evitemos cierta información que pueda aumentar el malestar y que dispare la disonancia. Por eso cuando encendemos la televisión y vemos un partido del mundial nuestra mente de forma casi automática, sin tener que tocar ningún botón, se centra en el futbol y nos oculta deliberadamente toda la información que tenemos sobre el evento. La disonancia dispara la tendencia ya, por lo general, innata que tenemos a autojustificarnos en cualquier ámbito de nuestras vidas y evitar culpas e interrupciones que alteren nuestra paz interior.