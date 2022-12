Aquiles, la tortuga y los presupuestos

Cuando se contemplan los presupuestos de cualquier institución, el Estado, las autonomías, los ayuntamientos, le viene a uno a las mientes la verdad simbólica de la paradoja de Zenón de Elea relativa a Aquiles y la tortuga, que, como saben, resumida, proclama que, por mucho que Aquiles corra, nunca llegará a alcanza a la tortuga eleática.

Efectivamente, cuando uno se sale del gasto obligado (deuda, funcionarios, sanidad, educación, asistencia social y un largo etcétera) se da cuenta de que la pedrea, la inversión concreta en carreteras, hospitales, centros de salud, escuelas, residencias, etc. no es más que una pequeña paletada anual que viene a continuar una obra que lleva años construyéndose o anunciándose y a la que no acaba de ponerse el ramu por más que pasa el tiempo, si es que ya está en marcha. Ejemplos y desilusiones, per uquiera, en todos los concejos de esta bendita tierra nuestra.

La segunda constatación que puede hacerse es la creciente falta de proporcionalidad entre el dinero que cuesta el edificio de la Administración y su eficacia, su traducción en un servicio rápido al ciudadano, a las empresas y a la economía. Así, mientras la plantilla "de fijos" supera las 40.000 plazas, al subir en 2.983, y se elevan los costes de personal (algo más de 2.000 millones de euros) por el aumento de las retribuciones, la molicie de la Administración y sus sistemáticas demoras, a veces escandalosas, no mejora. En estas páginas tienen ustedes casi a diario ejemplos de esos inaceptables retrasos en la tramitación y solución de expedientes, retrasos que afectan "desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca", a grandes proyectos y pequeños trámites. Y, por el contrario, el Gobiernu, con su vicepresidente don Juan Cofiño al frente, lleva tres años cacareando la reforma de la Administración, una reforma que godotea, que nunca llega.

Como hemos dicho, gran parte del presupuesto no es más que compromiso obligado, con la correspondiente adaptación a la subida de la vida y el añadido de los "milagrosos" fondos europeos, que ya pagaremos y, sobre todo, a ver en qué se emplean, porque muchos de ellos son para inversiones improductivas o de dudosa rentabilidad.

Algunas partidas de lo que podríamos llamar "lo social" responden al omnipresente discurso de la crisis demográfica, una cuestión que tiene mala solución, porque es un problema de mentalidades, más que de dinero. Y, en el caso concreto de Asturies, tanto en lo relativo al crecimiento de la población como en lo que afecta a la emigración de nuestros jóvenes, un problema de empresas y riqueza, y por lo tanto de empleo, lo que no parece muy presente en las políticas estatales, autonómicas ni locales, salvo en lo tocante a las jeremíadas.

Con todo, las partidas destinadas a las ayudas por nacimiento, los cheques educativos y la extensión de la red de guarderías a menores de tres años deben aplaudirse, pero no porque contribuyan a sofocar el llamado reto demográfico, sino porque coadyuvan a aliviar los costos de una inversión, los hijos, que si es individual es también colectiva, en la medida en que las generaciones venideras podrán ser el sostén de la economía asturiana, de nuestra vida social y, acaso, de nuestra cultura.

Eso sí, son una inversión arriesgada, cuyo fruto puede quedarse aquí o ir a producir sus beneficios fuera.

Merece la pena, porque no hay otra. Pero no olvidemos, y esto es una reflexión que vale para el conjunto de los presupuestos, para todas las partidas, incluidas las sociales, que todo el dinero que damos a unos o colocamos en algún sitio se detrae de otros, en ocasiones, con algunas situaciones no muy disímiles a las de aquellos, personas o lugares, que son sus beneficiados.