Amicus plato, sed magis amica veritas (Amigo de Platón, pero más amiga es la verdad)

Quizás insisto demasiado en que vivimos tiempos confusos y revueltos. La sensatez y el sentido común se pierden en un magma emocional alentado por los medios de comunicación, por los intereses de los políticos de cualquier signo y por los propios ciudadanos, que "entramos al trapo" cual toro en la plaza. Cuando alguien hace algo mal, aunque sea rematadamente mal, la falta de autocrítica unida al "cierre de filas" de los suyos, genera una defensa a ultranza de lo que sea, por más desatinado que esté. Y esto ocurre en todos los órdenes de la sociedad, desde la política –que está dando ejemplos de esto todos los días–, hasta el ámbito privado, en el que los padres tampoco aceptan que su hijo o hija se porta mal en el colegio o, directamente, que es un sinvergüenza, entre otros motivos, porque no lo han educado bien. Siempre la culpa es de los otros, del contrario, del profesor, de quien sea, y la forma de encarar el asunto siempre es con alguna emoción de fondo, motor fundamental para manipular a las partes intervinientes y, sobre todo, a la audiencia, si es que el tema tiene trascendencia en los medios.

Cuando era joven, escuché a un profesor japonés, el dr. Shuji Murata, la locución latina atribuida a Aristóteles y con la que encabezo este pequeño artículo. En aquel momento, me hizo reflexionar sobre la lealtad: ¿Hasta dónde o hasta qué punto puedo estar de acuerdo con una persona a la que quiero o a la que admiro, pero que está gravemente equivocada o que está obrando mal? ¿Dónde tengo que poner el límite? La frase del filósofo griego nos invita a que la verdad sea ese límite, y sin meternos en disquisiciones filosóficas, sino yendo así por lo llano, creo que todos tenemos bastante claro lo que es la verdad en los casos particulares que vivimos; vamos, que sabemos muy bien que fulanito o menganita, sea nuestra correligionaria política, mi amiga, mi hija o mi… lo que sea, ha metido la pata hasta el corvejón, y en vez de decirle –con cariño siempre, por supuesto– lo que ha hecho mal, para que aprenda, para que pida perdón o para que repare las consecuencias de sus actos, pues no, reaccionamos desde el cerebro reptiliano con una carga emocional, que nos lleva a decir cualquier cosa, hasta la mayor de las tonterías, para defender lo que no tiene defensa alguna. Pero así vamos, como pollos sin cabeza, porque "cuando la emoción sube, la sabiduría baja", o más bien diría, que desaparece.

El riesgo de una sociedad asentada en la irracionalidad de la emoción es que puede llegar a lugares confusos o peligrosos, en los que, sin pretenderlo, se pueden vulnerar las libertades de quienes opinan lo contrario a la corriente establecida. Ejemplos en la historia tenemos muchos, y si preguntamos cómo se llegó a tal o cual barbarie, veremos que hubo un largo camino, empedrado de desatinos y amalgamado con emociones.

En todos los ámbitos, desde los públicos a los privados, echo en falta voces que hablen con más cordura y menos emoción, que nos hagan reflexionar o que nos inviten a tener referentes sólidos que guíen nuestros actos; que se aborden los conflictos con serenidad, usando la palabra –esa capacidad maravillosa que tenemos los humanos– para entendernos, porque es penoso que la empleemos para gritar, insultar o zaherir al otro. Y cuando toque "darle una colleja" a alguien cercano, con quien tenemos algún tipo de vínculo, ya sea ideológico o afectivo, porque está actuando mal o porque está francamente equivocado, que tengamos la sabiduría de hacerlo con cariño, pero recordando que la fidelidad a la verdad ha de estar por encima de cualquier otra lealtad.