Luis Enrique, "influencer"

Para no pecar de oportunismo y en vista de que hoy mismo España puede quedar apeada del Mundial de fútbol o sobrevivir y meterse entre los ocho candidatos al título, conviene manifestar, en el ecuador de la competición, la opinión que merece el controvertido técnico del equipo que viste de rojo. En un país donde cada hijo de vecino lleva un seleccionador en la panza, habrá que reconocer la singularidad del que en esta ocasión nos ha tocado en suerte (o en desgracia). Ningún periodista (o muy pocos) pueden competir con Luis Enrique en sabiduría futbolística, y aún así todos nos arrogamos el derecho de cuestionar sus decisiones más cuestionables, y que en todo caso habrá que valorar cuando finalice el campeonato y a la vista del resultado obtenido.

Pero no es la cuestión técnica o táctica sobre la que se pretende reflexionar en estas líneas, sino acerca de la decisión del seleccionador de abrir un canal de comunicación con los aficionados a través de la plataforma Twitch. Luis Enrique, como muchos políticos, denigra de los medios tradicionales y de quienes los manejan. La lista de enganchadas del técnico gijonés con plumillas y alcachoferos es larga y extensa, desde sus tiempos como futbolista, multiplicadas cuando colgó las botas y descolgó la pizarra. Podrá no gustar, pero es un tipo inteligente: con su canal de “streeming” no solo marca los tiempos que convienen a su agenda sino que logra erigirse en el héroe deportivo de varias generaciones de aficionados más jóvenes que nosotros, los cuales han decidido sumarse a su causa. Con solo enchufar los cascos, el “influencer” de La Braña arrastra a un ejército de un millón de seguidores que le ríen las gracias porque habla su mismo lenguaje y lo hace sin intermediarios. Y a los demás no nos queda otra que hacernos eco, nos guste o no, de sus ocurrencias “twitcheras”.