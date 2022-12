Viva Carmen Calvo

Pese a que su carrera política permanece en el banquillo desde que el ascendente de Igualdad migró del PSOE a Podemos por los pactos de gobierno de Sánchez, Carmen Calvo está de enhorabuena desde que recogió en Valladolid, la semana pasada, el Premio Carmen Calvo a la lucha contra la violencia de género. Era la primera edición de los galardones, y la verdad es que el listón se ha quedado demasiado alto: ya os digo yo que no habrá otra ocasión en el certamen donde el jurado logre dar con un ganador del Premio Carmen Calvo con más méritos que Carmen Calvo.

Sin embargo, me siento obligado, por honradez, a aclarar a toda prisa que el premio Carmen Calvo no le fue entregado a Carmen Calvo porque Carmen Calvo sea Carmen Calvo, sino por el compromiso que Carmen Calvo ha demostrado, siendo Carmen Calvo, y sin serlo, por los derechos de las mujeres que no son Carmen Calvo, pero también, por qué no subrayarlo, por los derechos de la propia Carmen Calvo, sin la que el Premio Carmen Calvo nunca habría existido. Por tanto, que Carmen Calvo haya ganado el Premio Carmen Calvo sólo demuestra la importancia de Carmen Calvo, y certifica lo mucho que Carmen Calvo ha luchado por las mujeres. Eso es, al fin y al cabo, lo que se premia con el Premio Carmen Calvo.

Durante la gala de entrega, presidida, imagino, por un retrato de Carmen Calvo, Carmen Calvo se mostró emocionada y complacida. Me gustaría que el premio fuera una estatuilla de Carmen Calvo con otra estatuilla de Carmen Calvo entre las manos, en una suerte de juego de espejos, o ensoñación, donde fuera difícil distinguir a Carmen Calvo de Carmen Calvo por más que se la haya distinguido con el premio Carmen Calvo.

La nota negativa, empero, es que no pudo Carmen Calvo entregar el premio Carmen Calvo a Carmen Calvo debido a la apretada agenda de Carmen Calvo, que estaba en ese momento recibiendo el premio Carmen Calvo y no podía, por este motivo, entregar el premio Carmen Calvo a Carmen Calvo.

Carmen Calvo abogó, en su discurso de aceptación del Premio Carmen Calvo, por una reforma de la Constitución que contemple que "hombres y mujeres son lo mismo", es decir, que hombres y mujeres son Carmen Calvo. Además dijo, y os juro que copio y pego sus palabras de una noticia: "He pensado también que en mi familia tengo una niña muy pequeñita que se llama Carmen Calvo y son los niños y niñas por los que trabajamos continuamente". Los niños y las niñas llamados Carmen Calvo, entiendo.