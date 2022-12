Celebramos la Constitución justo en el momento en que igual habría que poner, dadas las circunstancias y el envenenamiento político, unas velas por ella. El Gobierno y la oposición se acusan mutuamente de incumplirla. Pero todo radica, creo yo, en la carga de la prueba. La carga de la prueba está en que quienes nunca la han aceptado sean precisamente los aliados del Gobierno y los mismos que en estos momentos quieren revertirla para cumplir sus fines. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? No, pienso que no. Sucede, sin embargo, en que el electorado puede sentirse ofuscado a la hora de pronunciarse por quienes verdaderamente incumplen los preceptos de nuestra carta magna.

Hay una mentira que sobrevuela el ánimo. Si el Gobierno insiste en acusar al Partido Popular, habría que decir que la Constitución no señala en ningún momento que un partido esté obligado a llegar a un acuerdo para renovar el órgano de los jueces. En otras palabras, el PP, tampoco está obligado a ceder y acordar la renovación del CGPJ bajo las condiciones que establezca Pedro Sánchez. En todo caso, si no se llega a esa mayoría necesaria, quedaría sin renovar, pero tendría la misma responsabilidad el grupo parlamentario que forma el Gobierno que el que está en la oposición. Esto debería quedar claro.

Luego, hay un dato bastante más certero sobre quiénes son los enemigos de la Constitución de este país y de la España del progreso y de la concordia nacida del 78. ¿No les suenan? Por supuesto que sí, se han pronunciado desde el primer momento. El bloque, además, se ha ido extendiendo de una forma muy particular alrededor del Gobierno de este país, que es lo que realmente llama la atención. El PSOE de Sánchez, que cuando siente la oportunidad de hacerlo se autoproclama socialdemócrata, junto a los populistas de izquierda, sus socios que aspiran a una nueva etapa constituyente, los separatistas catalanes y los proetarras de Bildu. Entenderlo no cuesta, salvo que no se pretenda.