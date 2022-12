No, Irene Montero no se ha inventado lo de "La cultura de la violación". Cito fuentes de RTVE: "El término, acuñado por el feminismo de EE UU en los 70, habla de una sociedad que banaliza la violación y culpa a las mujeres. Naciones Unidas explica que la cultura de la violación es omnipresente, puesto que está grabada en la forma de pensar de la sociedad y "siempre está arraigada en un conjunto de creencias, poder y control patriarcales". Este concepto concibe la violación como un problema social y cultural que de cierta forma es aceptado y normalizado debido a prejuicios sobre el género, el sexo y la sexualidad. La ONU pone algunos ejemplos de esta normalización de la violación, en algunas expresiones: "Con los hombres ya se sabe", "estaba borracha", "las mujeres dicen no, cuando quieren decir sí". Propone la ONU varias actitudes para combatir la cultura de la violación, una se centra en dejar de culpar a las víctimas.

No, Irene Montero no se ha inventado nada de esto y no, Irene Montero no es una inculta, tiene un expediente universitario obtenido a pulso, muy por encima de los de la mayoría de sus colegas del Congreso y también muy por encima de la mayoría de opinadores y articulistas de medio pelo que día sí y día también la insultan a falta de argumentos y la ponen a parir buscando un ruido que enmascare que no tienen nueces. Y no, trabajar de cajera para pagarse la carrera no es denigrante, al contrario, es digno de aplauso. Denigrante es que tu partido, para poder utilizarte como tonto útil, te regale el título que no fuiste capaz de obtener estudiando.

Y si, las campañas a las que Irene Montero se refirió en el Congreso, ponen el acento de la culpabilidad en la víctima. Según la Comunidad de Galicia, la responsabilidad es de la mujer, no debería pasar, pero pasa "Si llevas mallas y sales a correr de noche...", "una moza camina sola de noche...", "mujer joven, le envían al móvil una foto íntima...", "una discoteca, una copa desatendida...". No se queda atrás la Comunidad de Madrid, un vaso y una leyenda: "La agresión sexual que no te esperas está aquí dentro", "mira lo que te sirven", "vigila siempre tu copa", "no aceptes bebidas de desconocidos". Son ocho ejemplos recientes, son ocho ejemplos que entran de lleno en lo que la ONU viene denunciando desde hace casi cincuenta años.

Irene Montero no inventó la cultura de la violación, se limitó a hablar alto y claro, en el Congreso, que es donde una política tiene que hablar, de un problema que se viene blanqueando en los medios y en el propio congreso desde siempre. No hay nada que reprocharle a la ministra. Si hay que reprochar a la presidenta del congreso, que permite toda clase de insultos y soflamas fascistas, que llamara al orden a la ministra y retirara sus alusiones al Partido Popular por decir algo tan meridianamente claro como que las campañas que promueven en Madrid y Galicia incumplen de lleno las recomendaciones que la ONU viene haciendo al respecto desde el pasado siglo.