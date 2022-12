El "Quiet quitting" se extiende

La aprobación de impuestos a determinadas empresas ha traído a primera línea de discusión una reclamación moderna. Me refiero a los beneficios "caídos del cielo" como se les conoce popularmente. La reclamación puede parecer nueva en España, donde el mal se agudizaba, aunque ya era más corriente en otros países occidentales. Me refiero a la tendencia conocida como "quiet quitting", es decir, exigir la suspensión de las horas de trabajo gratis, las trabajadas más allá del horario establecido. El tiempo regalado a la empresa, las horas extras no cobradas.

"Quiet quitting", en su denominación inglesa, es una tendencia que triunfa en sociedades como la británica o la norteamericana, donde la cultura del trabajo es más firme en una sociedad que no premia o recompensa cualquier esfuerzo con más ascensos o más salarios. Puede ser parte de la solución que se busca para la conciliación familiar. En varios países, entre ellos Francia, han sido establecidas leyes para rechazar el trabajo fuera de horario, para no atender la llamada telefónica para reclamar en horario extra la presencia de un trabajador. El mundo del trabajo arrastra en España el axioma de que es el país occidental donde más tiempo se trabaja aunque la productividad sea igual que en otros territorios. Y me refiero al tiempo porque la productividad resiste a la de países con más prestigio aunque no lo tengan demostrado. Son muchos los profesionales españoles reclamados lejos de nuestras fronteras y no por falta de especialistas sino por la calidad de su trabajo y convivencia. Y son muchos también los emigrantes laborales que destacan y se felicitan porque en sus países de recepción se cumple estrictamente el horario. El "quiet quitting" no es solo cuestión de horario, es más de aceptación o no del sistema de trabajo, cuestión de oportunidades y satisfacción laboral y anímica. La historia del "boomer" (perdonen el anglicismo de moda) que se pasaba toda su vida laboral en puestos de la misma empresa es cuestión del pasado. Ahora los "millennials" hablan, a los pocos años de trabajar en una empresa, de su posible cambio de compañía, una que les dé novedades y satisfacciones. La seguridad laboral es menos apreciada que en tiempos de pasadas crisis. Según estadísticas publicadas por el programa de negocios de la cadena CNN, la cifra récord de cuatro millones y medio de estadounidenses dejaron sus trabajos voluntariamente en un año, el pasado 2021. Lo que fue bautizado como la "Gran Renuncia". Los expertos hablan de un "reacomodo" del mercado laboral y señalan que es un síntoma de un mercado laboral ajustado en el que los cesantes pueden encontrar otro empleo rápidamente. En Europa la situación es diferente pero el "quiet quitting" va apareciendo en el mercado de las empresas, que pescan talentos ya rodados o descubiertos por otras compañías, sean de la competencia o de una rama diferente. La exclusividad de saberes de unas clásicas carreras estudiadas hasta ahora va desapareciendo y los cursos, másteres y nuevas aplicaciones abren un campo laboral más amplio que acoge usos y utilidades distintos a los originales. Al tiempo que el interés de muchas compañías prioriza el alcance de objetivos sobre el trato al cliente. Además, la rutina, los ideales privados, los síntomas de agotamiento profesional, añadido el lado emocional, la necesidad de encontrar otra vida que permita una vivienda digna, formar una familia, han comenzado a cuestionar el sentido del trabajo, el valor que aporta personalmente, en fin, un síndrome de sentimiento de quemado, que unido a una mayor autoestima personal, alimenta una consideración propia que lleva a los jóvenes a cambiar de trabajo. Aún ante la falta de ofertas sobre su experiencia. Digamos un optimismo sin certezas de encontrar pronto un nuevo empleo más complaciente con su capacidad técnica e ideario profesional.