El Mundial de Canga

La tarea de Diego Canga para cambiar el sistema de juego del PP se antoja ciclópea. En primer lugar, a un partido segundón, dispuesto con frecuencia en disputas tácticas y banderías, es preciso enseñarle a competir. Los populares llevan décadas perdiendo por goleada en Asturias, tal que un España-Costa Rica cada ciclo electoral. Y después de hacerlo fiable y rocoso en la competición tendrá que esmerarse en auparlo a la victoria, empeño que en una región como la nuestra, subsidiada e inmovilista, puede resultar harto complicado si se tiene en cuenta que cuestionarle el cetro al PSOE es empezar el partido con un gol en contra.

Como el candidato popular es ducho en cuestiones europeas debería aplicar al partido que le ha elegido como cerebro, como el diez en cancha, el modelo croata, el de la eterna resiliencia futbolística, el de la infinita confianza, que consiste en no desfallecer, en no dar un balón por perdido, y disputar cada pelota como si fuera la última. A Canga habrá que aconsejarle que sea un diez al modo de Modric, talentoso pero también magnánimo, capaz de llevar el frac y de ponerse, si es menester y las circunstancias obligan, el mono de operario. La soberbia de Messi, su mal perder y su peor ganar no componen un ejemplo admirable de capitanía.

Sabido es el gusto del candidato por el baloncesto, un deporte que al contrario que el fútbol, que se juega con los pies; y que el balonmano, que se disputa con las manos, se desarrolla principalmente con la cabeza. Sin duda Canga conoce al mítico entrenador Phil Jackson, el zen del basket, una de las referencias en los banquillos de la NBA, quien una vez dijo que la fuerza del equipo está en cada miembro individual, de igual forma que la fuerza de cada miembro está en el equipo. La victoria siempre es colectiva. Uno solo no gana siempre.