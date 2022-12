Pocas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez han levantado tanta polémica como las reformas legales propuestas a través del grupo parlamentario socialista en el Congreso. La ruidosa reacción con que han sido recibidas en la esfera pública es comprensible porque afectan a asuntos muy sensibles relativos al orden constitucional y el funcionamiento de nuestra democracia, pero se ha llegado a extremos que no tienen justificación y, lo que es peor, dañan la convivencia política en la sociedad española. Para ser preciso, en las iniciativas impulsadas por el jefe del Ejecutivo conviene distinguir el contenido de los objetivos políticos que las inspiran y el procedimiento a seguir para hacerlas efectivas, aunque en este caso el fondo y las formas tengan la misma importancia. Diferenciar tipos de corrupción o de acciones contra la organización social legalmente instituida y establecer un castigo para cada uno de ellos es una cuestión opinable, que genera discrepancias y una discusión saludable, pero para que sea así el debate debe respetar unas reglas y hacerse al margen de conveniencias puramente partidistas.

La actuación del Gobierno es un contraejemplo, cuyas consecuencias no veremos en toda su gravedad hasta pasado un tiempo. De momento, en la opinión pública se va imponiendo cada vez con más claridad la idea de que las reformas planteadas obedecen a la pretensión de Pedro Sánchez de afianzar la relación con sus aliados y blindarse en el poder. Los hechos avalan esta percepción. Los controvertidos pasos del Gobierno están dirigidos a satisfacer las condiciones de ERC con el fin de asegurar su continuidad. El objetivo es lícito, pero puede dejar de serlo si para alcanzarlo se traspasan los límites del juego democrático limpio.

Y algo de esto está sucediendo. Patxi López explicó el viernes el plan del Gobierno para no demorar más la renovación de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional. Consiste en coaccionar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que en cuestión de días nominen los dos magistrados que les corresponde elegir. Hay que recordar que esta facultad le fue devuelta al CGPJ a instancia del Gobierno después de que lo dejara prácticamente inoperativo con el propósito de forzar su renovación. El portavoz socialista argumentó escuetamente la intención de normalizar la situación en el Tribunal Constitucional, pero no hizo una sola alusión a la obligación incumplida por el Congreso y el Senado durante cuatro años ya de elegir a los nuevos vocales del órgano de gobierno del poder judicial. De manera que el Gobierno se propone obtener una composición del Tribunal Constitucional con mayoría de magistrados afines conminando a un Consejo General del Poder Judicial más que caducado, que primero fue incapacitado por él y luego rehabilitado únicamente para esta misión. El portavoz socialista advirtió de que si los vocales del CGPJ no realizan la elección podrían incurrir en responsabilidad penal. Sin embargo, nada dijo de la responsabilidad de las Cortes de ejecutar el mandato legal de actualizar la composición del Consejo General del Poder Judicial, que debería ser el paso previo a la renovación del Tribunal Constitucional, pero que se ha topado con el desacuerdo entre el PSOE y el PP, poco dispuestos a hacer cesiones mutuas.

Este modo de proceder, anómalo en nuestra democracia y de dudosa constitucionalidad, ha abierto la caja de los truenos en el panorama político, que se está volviendo muy agrio. El portavoz socialista ha tachado al PP de partido antisistema y antidemocrático. El coportavoz de UnidasPodemos, Jaume Asens, culpó al PP de secuestrar al poder judicial y de estar dando "el peor golpe a la democracia desde el 23F". La portavoz del PP, Cuca Gamarra, anunció un recurso al T. Constitucional, la presentación de una denuncia en la Unión Europea y la derogación de las reformas legales emprendidas por el Gobierno. Vox no tardó en convocar a una moción de censura. Arrimadas definió enseguida el movimiento de Pedro Sánchez como autogolpe y se refirió a él como "aprendiz de dictador".

Las palabras dan poco más de sí. La conversación entre los partidos está completamente rota, ni siquiera se escuchan, y el vocabulario de la rivalidad política se agota. Nos deslizamos hacia un cierto desorden que nos beneficia poco. Los ciudadanos no ocultan su hartazgo. Muchos cierran filas con los suyos, otros tantos contemplan en silencio el bochornoso espectáculo sin saber muy bien qué decir o qué hacer y los hay que prefieren mirar hacia otro lado. Llega su turno. La cuestión a decidir con el voto será, sin duda, Pedro Sánchez. Pero deberíamos ir pensando en lo que nos espera después de las elecciones.