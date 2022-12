Leyes a machamartillo

Resulta enormemente chocante que un gobierno en el que participan tres jueces -Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Pilar Llop, titulares además de carteras muy relevantes, como son las de Justicia, Defensa e Interior-, se alinee del lado de la monumental chapuza de algunas leyes del tiro por la culata, como la del “solo sí es sí”, o esté de acuerdo con la modificación exprés del Código Penal a machamartillo, a conveniencia del acuerdo con los secesionistas catalanes, socios de una azarosa travesía que conduce irreversiblemente al país al desatino del pairo. Que tres profesionales competentes del Derecho callen y asienten respecto a la escandalosa modificación de los delitos de sedición y malversación revela la disposición de los ministros a no violentar lo más mínimo la sacrosanta voluntad del amado líder.

De manera que un gabinete supuestamente escrupuloso en leyes, que debería practicar frecuente ejercicio de nomofilia y mostrar una pasión desbordada por la pulcritud de las normas legales, se acaba convirtiendo en un pelele del interés político de mantener el apoyo espurio de unos socios de legislatura poco recomendables. Solo así se entiende la atropellada reforma legislativa de las últimas semanas.

Aprobar leyes es labor justa y necesaria en el ejercicio democrático. Pero no basta con acometer su aprobación: las leyes deben ser además técnicamente buenas y éticamente justas. Disponer de la mayoría parlamentaria suficiente no garantiza la bonanza de una norma legal si no atiende al interés general. Y no parece el caso de lo más reciente. Más que respeto al Derecho parecería que Sánchez pretende despachar de urgencia asuntos comprometidos antes de meterse en un año electoral de resultado incierto.