Todos con Sciammarella

Ya saben, el autor del «Todos queremos más…, el que tiene un peso…». Aparece el presidente nacional de CSIF y manifiesta que Asturies necesita 2.200 sanitarios más. Idéntica proclama que realizan muchas asociaciones de vecinos: «No pedimos que los médicos hagan más horas, sino más personal». No ocurre únicamente en este ámbito. Los sindicatos de la enseñanza son unánimes en la misma reivindicación. Prácticamente no hay día en que algún colectivo no reclame más efectivos para su tarea, y, por supuesto, más sueldo y, en muchas ocasiones, menos horas de trabajo.

Algunos partidos, sobre pedir más personal en todos los servicios, lo que reclaman es crear nuevas empresas públicas, verbigracia, de cuidados domiciliarios. No discuto que sean necesarios más médicos, más enfermeras, más empleados de correos, más profesores, más… O de que sería deseable que tuviesen mayor sueldo, más «digno», o más equiparable a los europeos. Pero lo que me llama la atención es que ninguno de los demandantes realiza la más mínima alusión a la fuente de los recursos. No dicen que haya que subir los impuestos para ese plus de recaudación necesario al aumentar el gasto, ni proponen ninguna otra medida en esa dirección. Y eso que nuestro déficit es el que es, la deuda supera en mucho el PIB, las pensiones son una fuente creciente de deuda cada año, y es posible que peligren algunos fondos europeos por nuestra incapacidad para reducir gasto. Es igual, todos pedimos «impasible el ademán». Así que, a mí, sin considerar la justeza o no de las reclamaciones, me es inevitable acordarme de mis clásicos: «En España nun saben abrir la boca más que pa pidir. ¡Sima Dios! Paez que-yos h.ezo la boca un flaire, que nunca están contentos», como dice San Pedro a Dios en la novela decimonónica «Viaxe del Tíu Pachu el Sordu a Uviedo». Como el universo, acaso las arcas públicas no tengan límites.