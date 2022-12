Manzanas podridas en el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo está viviendo uno de los momentos más duros de su historia. Hablo, por supuesto, de los presuntos sobornos destapados hace apenas unos días que relacionan a Qatar con la vicepresidenta de la Cámara, Eva Kaili, así como con otros exdiputados socialistas y representantes de la unión sindical europea. Para una institución acostumbrada a no acaparar los focos, caracterizada por su política de tono sosegado y amplios consensos, el golpe está siendo especialmente doloroso.

Para el lector que aún no sepa de que hablo, aquí va un resumen rápido. El pasado viernes, la policía belga sorprendió in fraganti al padre de Eva Kaili saliendo del hotel en el que se alojaba la eurodiputada con bolsas repletas de billetes. No era el único. El exeurodiputado socialdemócrata italiano Pier Antonio Panzeri también fue sorprendido por las autoridades con cerca de 600.000 euros en efectivo. El exasistente de Panzeri era, precisamente, la pareja sentimental de Kaili.

La investigación sitúa la procedencia del dinero, como indiqué antes, en Qatar. El país del Golfo quería tener voces en el seno de las instituciones europeas para defender los intereses del país frente a las acusaciones de violaciones de derechos humanos, sobornos a la FIFA o la ausencia de derechos laborales para los trabajadores inmigrantes que levantaron los estadios del Mundial.

¿Cómo debería enfrentarse el Parlamento a este escándalo? La primera medida ha sido evidente: el pleno ha votado casi por unanimidad (con un solo voto en contra y dos abstenciones) cesar de su cargo a Kaili.

Más allá de eso, como han apuntado varias voces en los últimos días, el comportamiento corrupto de unos pocos no puede extrapolarse al funcionamiento general de una institución que durante 70 años ha defendido de manera decidida los intereses de 447 millones de europeos.

Pero tan peligroso y falso como podría ser asumir que este caso de corrupción es, por extensión, un símbolo de Bruselas, sería pensar que todo está bien y que no se deben tomar medidas de largo alcance para atajar este tipo de prácticas.

No, la complacencia no es buena compañera de viaje, y menos en una institución que por su propia naturaleza debe asegurar siempre los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas.

Para ello, debemos seguir evolucionando como institución. No podemos quedarnos en las palabras de sorpresa e indignación. En el debate sobre el presupuesto parlamentario celebrado este año, el grupo liberal defendió medidas muy concretas que urge poner en marcha para mejorar en transparencia. Cito solamente algunas: una auditoría más exhaustiva de nuestros gastos generales como eurodiputados, la creación de un comité de protección para todos aquellos que denuncien irregularidades de forma interna o una ampliación del registro de transparencia que también incluya a asistentes y asesores.

La transparencia, en el centro; debe ser tanto un medio como un fin en sí mismo. Y más teniendo en cuenta que hay muchos interesados, incluso dentro de esta misma Cámara, en que el descrédito gane terreno en el imaginario colectivo de los europeos. No es ningún secreto: en los últimos años, partidos de distintos países han mostrado una voluntad empecinada dirigida a socavar la confianza en las instituciones. Tanto los populistas como países de nuestro entorno quieren ver una Europa débil y fragmentada. Lo hemos visto con la invasión rusa de Ucrania. La corrupción y el tráfico de influencias no hace más que dar pábulo a este tipo de narrativas.

El Parlamento Europeo tiene muchos argumentos a su favor para salir en las noticias. Su trabajo es el mejor de esos argumentos. Por eso, los que tenemos el honor de defender los intereses de los ciudadanos en esta cámara debemos velar por que el "Qatargate" pase a la historia como una grave falta investigada hasta las últimas consecuencias, y no como el inicio de un descrédito que nos saldría demasiado caro a todos los europeos.