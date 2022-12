En modo trasgu

La palabra del año que está a punto de terminar, según el prestigioso Diccionario Oxford, en realidad son dos: "modo goblin". Si le pedimos al diccionario de Google que nos traduzca "modo goblin", nos responde "modo duende". O lo que nosotros llamaríamos "modo trasgu", lo que, según Diccionario de la Lengua Asturiana, mucho más modesto, define, en su cuarta acepción, como "persona poco cuidadosa (…) con poca habilidad o disposición para hacer las cosas, zafia y torpe con quien se encuentra uno frecuentemente".

La palabra ganadora se impuso por goleada, un 93 por ciento, a las otras dos opciones que se ofrecían a las 340.000 personas que participaron en la votación. "Metaverso", lo que indica la fría acogida del invento de Zuckerberg. Y "IStandWith", es decir "yo apoyo a" o "yo voy con", representativa del mundo polarizado en el que vivimos.

"Modo goblin", según lo define el propio Diccionario Oxford, describe "un tipo de actitud que exhiben las personas abiertamente autoindulgentes, vagas, perezosas o egoístas, que se oponen a lo establecido y rechazan lo que la sociedad espera de ellos". Los expertos lo concretan en un comportamiento a caballo entre la pereza y el nihilismo.

La popularidad de la expresión alcanzó su zénit a primeros de año, coincidiendo con un pico de la pandemia en enero y la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero. El presidente de Oxford Languages, Casper Grathwohl, intentó explicar el porqué de esta elección. "Nos sentimos sobrepasados –dijo en un comunicado–. Es un consuelo saber que no siempre somos los seres idealizados que pretendemos mostrar en Instagram y Tik Tok. Así lo demuestra el notable incremento de plataformas como BeReal, donde los usuarios comparten sus imágenes sin editar, con frecuencia publicando momentos autoindulgentes de sí mismos en modo goblin".

En efecto, todo hace indicar que la sociedad de hoy está sobrepasada. Y cuando uno ya no puede más, se paraliza, se deja, se tira a la bartola. No puede ser casualidad que la elección de "modo goblin" como palabra del año coincida con la crisis del concepto del trabajo, con la gran renuncia, con el "quit quittitng" que tan bien explicaba aquí el sábado Fernando Granda. "Exigir la suspensión de las horas de trabajo gratis, las trabajadas más allá del horario establecido. El tiempo regalado a la empresa, las horas extras no cobradas". Es decir, el a mi hora en punto "se me cae el bolígrafo" de toda la vida.

La crisis del concepto de trabajo en nuestra sociedad es manifiesta. Nos hemos olvidado de concepciones como que el trabajo es nuestra contribución más directa a las sociedades en las que vivimos, aquello que llamábamos realización personal a través del trabajo y, no digamos ya, el trabajo como vocación. El trabajo es hoy concebido como un mero método alimenticio, incluso como un medio de hacer rico a otro a cambio de un salario mísero. Viéndolo así, no es de extrañar que no regalemos ni un minuto a la empresa y que cada día sean más los que deciden convertirse en autónomos, es decir, en trabajar para uno mismo.

En teoría, ese tiempo ganado al trabajo, se dedicará a la vida familiar, a socializar con los amigos, a un ocio que nos enriquezca como personas. Esa es la teoría. La práctica es la abulia, el salir cada vez menos de casa, el pasarse el día en chándal viendo series y, sobre todo, no sentirse culpable por matar el tiempo. Una cosa es permitirse de cuando en cuando lo que Ana María llamaba, hace ya muchos años, el pequeño placer de "pijamear". Otra muy distinta es lo que, más recientemente, Michel Houellebecq definía como "agotamiento vital", ese tirarnos en el sofá, dejarnos llevar por lo que nos ofrezcan las pantallas y poner la mente en blanco.

Confiemos en que la elección de "modo goblin" no sea más que un juego inocente, un pasatiempo intrascendente para las redes sociales, incluso una aspiración utópica al sentirnos desbordados. Y no un reflejo del mundo en que vivimos, donde el trabajo vuelve a ser la maldición bíblica del Génesis –"ganarás el pan con el sudor de tu frente"–, y la aspiración vivir en unas eternas vacaciones. No hay más que ver u oír los anuncios de la Lotería.

En un viejo artículo de Tony Morrison titulado "El trabajo que haces, la persona que eres", rescatado ahora por "The New Yorker", la Premio Nobel recordaba un sencillo consejo que le dio su padre cuando empezó a trabajar limpiando casas. "Sea cual sea el trabajo, hazlo bien, no para el jefe, sino para ti misma; tú haces el trabajo, el trabajo no te hace a ti".