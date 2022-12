Chica, sirvienta, chacha, criada, fregona

Una de mis mejores amigas ha decidido prescindir de ayuda doméstica por concienciación a partir de lecturas sobre el precariado, y eso que ella tenía a la chica asegurada. Escribo "chica" y el teclado tiembla. Aunque casi todas han dejado de ser muchachas hace mucho tiempo, siguen recibiendo nombres que las infantilizan o cosifican: criada, asistenta, chacha, moza, doncella, sirvienta, maritornes, menegilda, fámula, tata, fregona, fregatriz. Si intentas arreglarlo, aún es peor: "Señora de las faenas". A veces, se escuchan términos como "panchita" o "la mora".

Cuando la "chica" ha de venir a casa, me afano en neutralizar cualquier vestigio de las funciones fisiológicas connaturales a la existencia. Es decir, la taza del váter, el cambio de sábanas y la cacharrería de la cocina son asunto mío. Lo intento, por lo menos. Hubo temporadas en que no pude pagar ayuda externa y, la verdad, querría comérmelo yo solita, pero no me da la vida, sobre todo en la batalla ciega contra el polvo, el imperio del mal, y esa querencia tan íntima que desarrolla con el papel impreso. En un inmueble construido en 1878, el mismo año en que Edison patentó el fonógrafo, vivimos en un estado permanente de albañilería, broza y cascotes.

Las hermanas Papin. El 2 de febrero de 1933, las hermanas Christine y Léa Papin mataron a su patrona y a la hija de esta en un asesinato atroz que sacudió los cimientos de la Francia burguesa (llegaron a sacarles los ojos con una cuchara). Se interesaron por el crimen macabro el psicoanálisis, los surrealistas e intelectuales de corte marxista, quienes convirtieron a las dos hermanas en "víctimas" de la lucha de clases. Lo cierto es que padecían un grave trastorno psicótico. Partiendo de este hecho y de la pieza teatral que Jean Genet escribió al respecto ("Las criadas", 1947), la escritora Cristina Sánchez-Andrade ahonda en el testimonio de cinco empleadas domésticas en "Fámulas", uno de los interesantes cuadernos que publica Anagrama.

Emerge entonces lo que se esconde tras el silencio: los 700 euros en negro de una interna. Las bragas con el periodo tiradas por ahí. El ahorro de hormiga para comprar un billete a Honduras o Cabo Verde. La lejanía de los hijos. Los cuatro meses de encierro con la familia empleadora cuando la pandemia. La pesadilla de los papeles. El despido tras haber contraído el covid aun estando recuperada ("no quiero una ‘persona anticuerpos’ en mi casa"). La billetera abierta, la joya, la cadenita colocadas como prueba cebo. "¡No servís para nada las muchachas!". Una señora en la sospecha de que la "chica" se entiende con el señor de la casa, ¡de 90 años!

Somos también el trato que dispensamos a los demás. De vez en cuando, conviene escuchar a los que no tienen voz.