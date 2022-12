La agencia, Ortega y el desconócete a ti mismo

La evaporación de la expectativa de que aterrizase en Xixón la Agencia de Inteligencia Artificial, aterrizaje que el Gobiernu daba como muy probable y por el que manifestaba "haber trabajado mucho", ha provocado honda decepción. Para mi sorpresa, además, todos los partidos se han quejado o sorprendido de que no pintamos nada en Madrid y, como ante otros chascos reiterados (los presupuestarios, pongamos), han manifestado que no tenemos peso político o de que somos prácticamente invisibles.

Ortega troqueló aquello de "No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa". En el caso asturiano eso es una absoluta falsedad. Sí sabemos lo que nos pasa, pero no queremos saber lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa. Siempre tan progresistas, hemos enterrado por reaccionario el vetusto aforismo del "Conócete a ti mismo".

Permítanme una licencia, que una parte de este artículo lo escriban otros, algunos de los asturianos a los que periódicamente entrevista LA NUEVA ESPAÑA en la sección "Asturias exporta talentos".

Mario Tardón: "Vivimos los asturianos en una nostalgia eterna fantaseando con lo que somos y lo que, en realidad, podríamos ser". Adrián Mancheño: "Asturias debe creerse más el potencial que tiene". Fernández Lozano: "En Asturias falta autoconfianza y sobra conformismo". Xosé María Fernández: "Perdimos la oportunidad de reinventarnos cuando había financiación". "No se puede concebir la modernidad sin el reconocimiento de la lengua asturiana, asignatura pendiente de una sociedad democrática". José Vicente-García: "Asturias tiene la extraña habilidad de no querer aprender". "Una total carencia de creatividad, aspiración, ambición, orgullo y amor propio de los dirigentes se ha contagiado a muchos sectores".

En resumen: conservadurismo; resistencia a los cambios, a abrirse al mundo y la modernidad; empeño en mantener el pasado y lo inviable; falta de confianza en nuestras posibilidades.

Yo diría que esas características negativas se encuadran en un marco más general: la falta de una mentalidad colectiva asturianista, no digo política, sino social, que tenga en cuenta los intereses globales de los asturianos y cree proyectos para ellos; la esperanza de que será el Estado, como en los tiempos de Franco, el que solucione todos nuestros problemas, desde el empleo a las infraestructuras y las empresas; la desconfianza hacia la empresa o la tendencia a no querer ver su presencia y su necesidad; el sucursalismo y la mirada puesta permanentemente en Madrid, que, en el caso de los partidos políticos, es, en general y simplemente, vasallaje; y eso cuando no elevamos a mitos de identidad los episodios de autodestrucción y disparate político. Y no se piense que apunto únicamente en dirección de las instituciones políticas, esa visión de la vida y la sociedad que señalamos es, en gran medida, colectiva, esto es, individual.

"Ni nos vemos ni nos ven", he troquelado más de una ocasión, o, dicho de otra manera, "No queremos vernos ni actuar como un colectivo con intereses y voluntad propia, y, por tanto, nadie nos ve". O, en palabras corrientes: al ver que ocasionalmente emitimos algún sonido o realizamos algún discreto gesto, "esti quién ye", se dicen, es decir, pasan de nosotros.

Llama la atención poderosamente que las sucursales de los partidos políticos con sede central en Madrid espatuxen cuando se producen las consecuencias para las que llevan trabajando tanto tiempo con las conductas de las que viven y, ¡ay!, por las que los votamos los asturianos.

Como el pájaro tero, en un lado ponen los huevos y en el otro dan los gritos.