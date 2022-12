Gobierno y oposición se acusan mutuamente de vulnerar la democracia en pleno asalto al poder judicial. Nunca hasta ahora desde el inicio de la Transición se había vivido una situación parlamentaria tan extrema. Otras veces se habían traspasado, como se suele decir, las líneas rojas, pero jamás había sucedido con tantos visos de lacerante realidad en un presente convulso y un horizonte tan incierto para la convivencia entre los españoles que piensan de manera distinta.

Tampoco se había producido una confluencia de circunstancias tan peligrosas, con los independentistas marcando el rumbo constitucional y los socialistas acumulando descrédito al situarse de espaldas al consenso del 78. Hasta el punto que casi nadie confía en ellos cuando repiten que el referéndum de autodeterminación que exigen sus socios catalanes no se va a celebrar. ¿Quién los va a creer teniendo en cuenta que Pedro Sánchez ha hecho hasta ahora todo lo contrario de lo que dijo? ¿Quién, si hasta el momento han claudicado ante cada una de sus reclamaciones condonándoles la deuda adquirida de la sedición y de la malversación para que no tengan que ir a la cárcel ni pagar y puedan seguir ejerciendo?

Quizás no haya que emplear más la palabra claudicar para referirse al infame manual de gobierno impartido por Pedro Sánchez en esta legislatura atormentada. Quizás simplemente haya que admitir que el presidente del Gobierno, por las razones que sean, se ha situado en el bando rupturista y él mismo abandera el discurso del procés de que la políticos no tienen que estar sujetos a la ley como el resto de los ciudadanos. De ahí la amnistía y la derogación del delito que deja al Estado indefenso de producirse un nuevo golpe. ¿Cuál es la manera de evitarlo si lo que exige ahora ERC, el referéndum de autodeterminación, no se va a celebrar como insiste Sánchez ante la incredulidad general? Esta pesadilla solo se acabará, si es que esto hay forma de enderezarlo, con los votos.

