Nuestras piedras del camino

A lo largo de nuestra historia tuvimos políticos, sin distinción de colores, que, como los malos tratantes, engañaron a sus clientes dándoles burra averiada por sana. Y también hubo otros menos tramposos que intentaron con buena intención y mala suerte, poner orden en el trato. Pero, unos y otros, tuvieron la mala intención o la desgracia de que apareciera siempre la maldita piedra en el camino. Y todo esto fue ocurriendo sin que la piedra apareciera súbitamente, por sorpresa, sino que, en la mayoría de los casos, fueron a buscarla para tropezarnos con ella. Y así tenemos nuestro tránsito lleno de pedruscos, como ahora, en este mismo momento en que el tratante de nuestros negocios es Pedro Sánchez, que dejará un rastro de su paso por el Gobierno de España plagado de obstáculos especialmente peligrosos, llenos de trampas, mentiras y soberbia. Unas cargas que parece que le compensan por el sillón de la vergüenza, en el que intenta perpetuarse. Es el itinerario de la traición, que no es nuevo en las abominables piedras en el camino de una nación tan llena de agujeros como la minería abrió en los montes de nuestra tierra.

El profeta de la "pacificación" de los independentistas dijo desde el púlpito del cinismo, además en Cataluña, que "no queda otra", aunque el itinerario que tiene ante sí es un calvario del que no va a librarse, aunque espera, sorpresa, que una felonía pueda salvarlo en las urnas, un intento que los propios profetas de la República catalana se van a encargar, ya lo han dicho, de abortar sin contemplaciones. Porque mientras sostiene que su camino es el único capaz de pacificar las ansias republicanas de los asaltantes del Estado, ellos no cejan en proclamar día y noche que no descansarán hasta lograr un referéndum y la independencia. ¿En qué laberinto se ha metido el "salvador" de España? ¿Cuál es el precio de su venta, con el asalto a la Constitución, al Código Penal, a Montesquieu, al Estado y a la inteligencia de los españoles? ¿Cree que el desenlace va a ser la impunidad que otorga a los golpistas?

Pero no está solo. Lo secunda una "secta" de la que se desmarcaron muchos socios de Partido. Y siguen los que sostienen el principio de "yo voto a los míos aunque se equivoquen", que es un "sostenella y no enmendalla", una actitud que ya repudian no pocos de sus colegas socialistas, si es que él lo fuera, como García Page que es, precisamente, uno de los suyos. Porque sus ansias totalitarias, al precio que sea y sus consecuencias, le llevan a ese camino, tal vez sin retorno, del "yo sobre todo", que esta llevando al país al despeñadero.

No sé lo que pensarán los españoles sobre un futuro tan imprevisible. Tal vez quieran, yo no, que por "donde va el asa, que vaya el caldero". Pero creo que ese es un mal camino que conduce, sin remedio, a esa piedra, si no se tuerce el rumbo, con la que vamos a estrellarnos si Sánchez no suelta a los independentistas, radicales, hijos de réprobos asesinos y aprovechados, y encauza su itinerario por la senda constitucional, que es el camino por el que hemos transitado los años de sosiego que disfrutamos desde el 78 hasta que él llegó a La Moncloa, con el precedente de Zapatero. La mentira, el poder por el poder con olvido de cuanto prometió ("Guardar y hacer guardar la Constitución") y el asalto al Estado son el sendero que nos conducirá no sólo a la quiebra de nuestra convivencia, sino que ahondará la sima que se ha empeñado en abrir entre los españoles. No nos merecemos que nos quiebren la armonía, en la discrepancia ni que nos desguacen España por un asiento y un colchón.

En resumen:

–Los delincuentes despenalizan sus condenas.

–Reincidirán con plena impunidad.

–Nuevas fuerzas para los independentistas (puente "franco", tiene gracia, para que emprendan el vuelo.)

–Absolución para los ladrones por cuenta ajena.

–Reducción de penas y libertad para delincuentes sexuales.

–Asalto a la Constitución y manipulación del Código Penal.

–Flagrantes menosprecio a los españoles.

–Tomarnos a todos por imbéciles sin apearse de la burra.

–¡Españoles! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco!