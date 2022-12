El turno de la familia

Buena noticia para los que faltaron el día que repartían la capacidad de síntesis. El nuevo dueño de Twitter quiere acabar con el limite de 280 caracteres por tuit (ah, qué tiempos cuando solo eran 140) y pasar a 4.000.

Se avecinan chapateguis, discursos, proclamas, verborreas, metralletismo verbal incontrolable. También acabará con los hilos, esa forma de hilar, valga la redundancia, un tuit con otro, encadenados y así decir algo de forma más larga. En fin, por usar pocos caracteres: Elon Musk va contra la propia filosofía de Twitter. Adiós a la concisión. Ahora tal vez el tuit de alguien puede ocuparte toda la pantalla del móvil. Las réplicas pueden ser eternas. Los monólogos van a abundar más que las setas. Musk va explicando en Twitter lo que quiere hacer con Twitter, pero en realidad no parece tener muy claro cuáles son sus intenciones. Salvo una: ganar dinero. Es una intención que se puede expresar corta y condensadamente. En cualquier caso, la red del pajarito (los pajaritos pían, no dan gritos de 4.000 caracteres) no obliga a nadie y lo de ampliar el texto del tuit no es obligatorio. Eso sí, será tentador para esos espíritus partidarios de explayarse, creedores de que han de repetirte las cosas, incapaces de economizar lenguaje.

No estoy seguro de la relación entre brevedad e ingenio, parece que existe, pero lo claro es que, por ejemplo, cuanto más cojonuda es una noticia más corto es su titular. Estalla la guerra. España halla un remedio contra la ira. Rusia bombardea Kiev. Si necesitas varias líneas, la cosa empeora o es noticia regulati o una cita o alguien tiene apellidos largos y se ha subido al titular. También los chistes cortos son los más graciosos.

No es esto un elogio de la parquedad. En coherencia, si lo fuera, ya le irían sobrando unas cuantas líneas. Vivíamos muy bien sin Twitter (bueno, creo recordar), luego vivimos con el Twitter y ahora no sabemos si nos lo van a quitar, cambiar, permutar o pervertir. No descarten que no pidan dinero. Aunque los que quieren sacártelo no suelen ser breves. Tienen mucho rollo.

La vida política española emite señales de tsunami. Estamos asistiendo a turbulentos cambios y alumbramiento alborotado y precipitado de leyes que desbaratan y atropellan la ética y la moral de personas y familias. Una de ellas es la nueva ley de Familias, en plural, ("ya no existe la familia sino las familias", pone expresamente) en la que, bajo el subterfugio de ofrecer diferentes ayudas económicas y bonos sociales para luz, transportes..., sin duda necesarias dada la crisis que atravesamos, se reconocen como familia diferentes situaciones de agrupación de personas. La ley en cuestión despliega un florilegio de inusitadas denominaciones: familia "transnacional, exterior, retornada, intercultural, reconstruida, homomarental...", hasta dieciséis modelos. Algunas sin reconocimiento de la RAE. Lo llamativo es que no aparece en ella nada respecto a la protección de la natalidad, que es sin duda uno de los problemas más graves y alarmantes de la población española y europea. El prestigioso geógrafo asturiano Rafael Puyol califica la situación de muy preocupante por la "bajísima natalidad", tanto, que cree "necesario apostar por políticas de atracción de emigrantes". Además de la crisis y recesión por la que atraviesa la familia y la falta de incentivos que la protejan, esta institución básica padece una enfermedad grave que la destruye por dentro. El número de separaciones y divorcios es alarmantemente desproporcionado a los largos noviazgos y al entusiasmo con que se celebran las bodas. Dos mil en Asturias, en el pasado 2021. ¡Desorbitado! Un análisis sereno daría como conclusión que muchas de las causas de las rupturas podían ser evitadas o superadas: celos, falta de comunicación, escasez de tiempo para compartir, desatención, incomprensión y ataques de culpabilidad y sobre todo falta de un proyecto común elaborado y comprometido por los dos. Todo esto agravado en una cultura ambiental superficial, permisiva y poco cuidadosa de los valores.

Mañana domingo, en el Evangelio de San Mateo, se nos narra la vicisitud de la Sagrada Familia y la actitud de San José ante la situación misteriosa que se le presentaba. Desconcertado, supo esperar la voz de Dios y afrontar la sorpresiva situación con rectitud de conciencia y respeto y comprensión con María su esposa. Pienso, que en muchas situaciones la gracia del Sacramento de Matrimonio, puede ser y es, para muchos, una ayuda más a tener en cuenta. Hacen falta "talleres de reparación" que impidan lo que acabamos de ver en Cuenca. El matrimonio es un proyecto y don de Dios. No le excluyamos.