Asturias, en el marco de la nueva política española

El declive demográfico asturiano, tanto el que afecta a la zona central como que el que se cierne sobre gran parte del medio rural, desvela problemáticas distintas en sus causas y en sus efectos, algo que conviene tener en cuenta para no confundir los problemas, y no mezclar en un totum revolutum las hipotéticas soluciones que pudieran arbitrarse, sin perjuicio de que ambos procesos se potencien entre sí por su coincidencia en el tiempo y en el ámbito de una misma Comunidad Autónoma, aumentando los efectos negativos del declive poblacional y también económico y cultural que sufre Asturias

Los índices temáticos de las sesiones plenarias y de las Comisiones de la Junta General del Principado celebradas a lo largo de la mayor parte de estos últimos seis años apenas tuvieron en cuenta esa problemática, pese a que era de sobra conocida y analizada en bastantes foros técnicos y culturales de la Región .

En todo caso, cuando ya estamos por debajo del techo del millón de habitantes, y seguramente por eso, el debate político sobre la crisis demográfica y el despoblamiento está ya presente en las agendas políticas partidarias asturianas.

Nuestra tendencia demográfica es claramente decreciente y todo indica que será imparable a corto y medio plazo, porque mueren muchos más asturianos de los que nacen, y la emigración no compensa el creciente desfase impidiendo equilibrar el balance, de forma que ya no somos el 3% del total poblacional español, sino que rondamos el 2% y decreciendo, situándose nuestro PIB regional también n torno a un menguante 2% del total nacional.

Todo ello determina que sean muy desfavorables en términos comparativos nacionales nuestros datos sobre empleo y renta per cápita, y también que dada nuestra altísima tasa de envejecimiento –la más alta de España–, la equiparación entre activos e inactivos tenga una diferencia de menos del 3%, propiciando una tasa de actividad ya bastante por debajo del 50,77% que es muy baja, incluso dentro de España.

Por ello, y una vez que está abierto el debate, resulta obligado, creo yo, valorar los efectos a corto y medio plazo de la crisis demográfica asturiana en el marco de la actual política territorial española.

Los datos arriba citados, fríos y contundentes, son relevantes para el futuro de quienes aquí ahora viven y son más o menos jóvenes.

Se trata de porcentajes que afectan a los recursos de los que hipotéticamente podrán disponer a medio y largo plazo las instituciones que gobiernan la región y, obviamente, a los servicios públicos que necesitan los asturianos para tener una vida adecuada a los requerimientos de este tiempo, y en un futuro próximo, principalmente la sanidad, la educación, los servicios sociales públicos, así como las infraestructuras viarias y de comunicación digital, y las distintas políticas públicas de fomento en cualquier ámbito.

Cualquier alteración financiera a menores sobre el statu quo actual afectará también a otros factores determinantes de creación de riqueza, y que, por ello, pueden llegar a incidir en la demografía, como son la formación profesional y universitaria de calidad, los servicios a las empresas para favorecer su competitividad, la creación de vehículos potentes de inversión industrial, o la capacidad investigadora aplicada a la innovación empresarial y a la obtención de patentes y resultados prácticos. En definitiva, a los ingredientes básicos en los procesos de creación de empleos apetecibles y bien retribuidos que motivarían a los jóvenes asturianos cualificados a quedarse a vivir y a trabajar en Asturias o, por contra, a marchar fuera, y también a que los emigrantes decidan que Asturias es o no una tierra en la que merece la pena quedarse a vivir.

En el momento inaugural de la Comunidad Autónoma y en las posteriores transferencias relevantes recibidas hemos asumido servicios públicos cuyo coste era aproximadamente el 3% del total que la administración central traspasó al conjunto de las CC AA, porque ese era nuestro originario porcentaje poblacional. Y durante años hemos conseguido mantener una financiación para el sostenimiento de esos servicios públicos que también se ha situado en torno a más o menos el 3% del total nacional como consecuencia de la política de solidaridad nacional y de reequilibrio territorial que estaba en la base de una determinada idea de España: la que surgió de la Constitución de 1978 que hizo posible el período español de mayor prosperidad y paz.

Sin embargo, ahora que estamos ya en el 2% del porcentaje poblacional nacional y decreciendo, hay indicios serios e inquietantes de que pueden cambiar substancialmente las bases de la financiación autonómica y de que esta puede llegar a adquirir un cariz negativo para los intereses de Asturias.

Cada día aparecen más signos, más síntomas, de algo que buena parte de los españoles estamos contemplando con estupefacción y preocupación, aunque otros lo hacen con gozo y recochineo: síntomas de que la idea de España que propició la solidaridad que hizo posible el funcionamiento del estado autonómico constitucional durante casi cuarenta años se está resquebrajando a ojos vista, mutando hacia fórmulas que, por su propia naturaleza, impondrán un reparto financiero de signo muy diferente al actual, primando el particularismo y la desigualdad en favor de quienes en cada momento tengan mayor capacidad de presión y de chantaje político-parlamentario.

Si eso ocurriera y nada indica que no vaya a ser así, podríamos encontrarnos con una situación de clara insuficiencia presupuestaria, tanto más cuanto que las mermas de la financiación nacional difícilmente podrían paliarse con ingresos a mayores obtenidos de la especifica fiscalidad regional y mucho menos recurriendo a emisiones de deuda, pues si no se tienen recursos para financiarla adecuadamente, esta es pan para hoy y hambre para mañana.

Para muestra del juego que esta sobre el tablero baste el botón de lo que está pasando actualmente con el Huerna, si se lo compara con la cantidad de peajes de autopista, también costosos, que ya han desaparecido por completo hace bastantes meses por la presión de determinados bloques territoriales, como, por ejemplo, el catalán o el valenciano. E igualmente lo que puede pasar en relación con la política ferroviaria de corredores estratégicos.

Y esa muestra es solo un botón, porque podrían ponerse bastantes más ejemplos igualmente ilustrativos, como por ejemplo, que a Asturias ni siquiera se la ha nombrado al señalar las posibles sedes de los organismos e instituciones estatales que, supuestamente, se pretenden extraer de Madrid y repartir por el resto de la piel de toro.

Por esas razones esto que digo no es una simple conjetura, ni una infundada alarma personal, sino a algo que es perfectamente posible, dada la absoluta predominancia ideológica y política que han alcanzado los nacionalistas separatistas y sus seguidores socialistas, y el cada vez mayor poder que adquieren los bloques territoriales en la política nacional, sobre todo allí donde abundan las personas con altos ingresos tributarios.

Esos políticos socialistas, aunque se proclaman con la boca pequeña no nacionalistas, asumen sin mayores reparos bastantes de los criterios financieros de los separatistas, y consideran, al igual que estos, que sus territorios (ya no las personas) aportan demasiado al conjunto nacional, por lo que las cuotas de solidaridad que rigieron las anteriores rondas de financiación autonómica ya no tienen sentido, y deben reducirse exponencialmente.

Si las cosas van por ese derrotero, y puede ser así, dado el juego de poderes, presiones, cesiones y dependencias que hoy es fácil constatar en la política española, habrá que replantearse muy seriamente como se van a financiar en Asturias esos servicios, tanto más cuando que los mismos han crecido presupuestariamente de forma notable.

La verdad es que entre la sostenida y semiamotinada confederacionalidad de facto que promueven los nacionalistas separatistas en la política nacional, y la sedicente, y casi similar en sus efectos, inconcreta federalización que promueven algunos sectores del PSOE, se está pretendiendo implantar en España un sistema político muy distinto del Constitucional de 1978, a vista y paciencia, y no se sabe si también con anuencia del Gobierno de la Nación, y ello no augura nada bueno para el principio de solidaridad que ha regido hasta ahora el régimen financiero de las Comunidades Autónomas, y en especial para el Principado de Asturias, pues para los separatistas y para quienes siguen su estela ideológica y de juego de poder la España que nos roba somos, entre otros, nosotros, los asturianos.

En el juego puro y duro de los bloques territoriales (y ya no de los representantes de los ciudadanos) que se está imponiendo en las Cortes Generales sobre cualquier criterio de unión nacional (que se impugna), rige necesariamente el principio del suma cien, de forma que para que porcentualmente unos tengan más, otros tienen que tener menos Y en ese caso estamos nosotros.

Y es que en el sistema confusamente semiconfederal que se está creando inarmónicamente en nuestro país mediante vagos y oscuros conceptos, como el de la España multinivel, o plurinacional que nadie sabe lo que es, ni a donde conduce, salvo probablemente al más completo desastre, quienes tienen más poder poblacional, más diputados, más PIB y más influencia y menos escrúpulos para exaltar la desigualdad y el privilegio en su propio beneficio, son quienes tienen más posibilidades de ganar presionando a un poder nacional cada día más disminuido y más débil, que tal parece que renuncia explícitamente a promover la igualdad entre los ciudadanos de las distintas regiones españolas, y que también, por instinto de supervivencia, se acomoda a las cesiones, por importantes e incluso transcendentales que estas sean, como a la vista y paciencia de todos se observa diariamente.

En ese nuevo terreno de juego nacional, cuanto más pequeño se es en población, en renta, en PIB, en diputados y senadores, y también en cultura, más riesgo se tiene de acabar situándose en una especie de rincón en el que aparece como único derecho el del pataleo inútil.

Claro está que no por ser pequeño se va a caer mecánicamente en la irrelevancia, o en la marginalidad política. Esa es una posibilidad, pero afortunadamente hay otras que permitirían horizontes distintos y mejores, entre ellos la adquisición de un status político y cultural que impondría per se obligado respeto, incluso al separatismo más cerril y contumaz y también al poder central.

En la adquisición de ese status influyen notablemente algunos factores institucionales y culturales que son los que, a su vez, determinan los económicos y los políticos, y en fin, también los identitarios, capaces de producir productos culturales del más alto nivel situados al margen de cualquier gatuperio localista, como en otro tiempo ocurrió, y que por ello pueden ser estimados y respetados en el conjunto nacional.

Por eso, depende…