No se escondan: va con ustedes

El PSOE acaba de realizar dos actos políticos: permitir el golpe de Estado sin violencia, esto es, derogar el delito de sedición; permitir el desvío (esto es, el robo) de fondos públicos si su destino no es un bolsillo particular, y siempre que no sea tan grave que, por ejemplo, los ancianos de las residencias queden en las calles.

Que lo haya realizado en beneficio concreto e inmediato de ERC y del propio PSOE no altera la sustancia de los hechos, ni, por supuesto, su gravedad. El discurso con que se justifica la enormidad es que contribuirá a seguir "desinflamando" la tensión en Cataluña, que, se argumenta, está ahora mejor que en el 2017 gracias a las políticas benéficas de Pedro Sánchez y el PSOE (mesa de diálogo, indultos, y, ahora, esas modificaciones "ad hominem" de la legislación penal). Cabe contraargumentar diciendo que la "desinflamación" se debe al palo sufrido por los golpistas del 17 (cárcel, cuantiosas multas, fuga al exilio) y a que, en este momento, mientras se les levantan aquellas penas y esperan seguir dando pasos adelante en su proyecto independentista, ¿qué otra cosa mejor iban a hacer más que estarse quietos y al acecho, a la espera de otra oportunidad? En cuanto a la calma en las calles, quienes arguyen con ella olvidan una cosa: "la calle" tiene escasa consistencia por sí misma, existe, se moviliza, en la medida en que quienes poseen los resortes adecuados para ello tienen la voluntad de hacerlo; cuando no, "la calle" es poco más que una balsa de aceite. (Los invito a comparar las movilizaciones por "la pobreza energética" durante la gobernanza del PP y el silencio de cementerio de ahora ante el "apocalipsis energético"). Todas esas medidas legislativas les pueden parecer bien a algunos y mal a otros. No desconozco que una parte del PSOE (seguramente, la mayoría de quienes auparon en primarias a Zapatero y Sánchez) sueña con una España federal, confederal, asimétrica, de "plurinivel" (la multiplicación y confusión terminológica no es mía, sino de ellos), donde sea posible el derecho de autodeterminación, excitados en el ensueño de una república en que florezca otra vez aquella II República que fabulan como un dechado de virtudes. Pues, sobre ellos, nada que decir. Pero hay otra parte importante del PSOE que no está de acuerdo con esas medidas y con parte de ese ensueño. Muchos de quienes no depende su sueldo de la empresa (los partidos son, ante todo, empresas) lo han manifestado, aunque, en todo caso, hay que recordar que el PSOE es en gran parte responsable del conflicto catalán, al haber proclamado en 2003 (con la aquiescencia de algunos "probos militantes", como Rubalcaba o Javier Fernández) el "federalismo asimétrico", a fin de empujar a Maragall en Cataluña. Pero, sobre todo, hay que señalar que, al igual que la ley "Sisí" no es responsabilidad única de doña Montero, sino del Gobierno todo que la aprobó, los parlamentarios que asintieron y de los votantes que entronizaron a todos ellos (en democracia, los pueblos tienen el Gobierno que quieren tener), la eliminación de la sedición y el golpe de Estado sin penas, la modificación de la malversación y la permisión del robo en favor del partido o de actuaciones políticas que lo beneficien, no son solo responsabilidad de los representantes, sino de quienes los han hecho tales y de quienes los sostienen. No se escondan, pues: ahí está su responsabilidad, ahora y en el futuro. ¿Habrá referéndum? ¿Lo habrá al modo explícito como lo enuncia ERC?, ¿en una forma más o menos disimulada como la "consulta" que lleva años proclamando Salvador Illa?, ¿en el modo de algún apaño semejante que salga de la Mesa de Diálogo entre PSOE y ERC? No le den muchas vueltas. Atentos, arrectis auribus: ¿qué ha corrido a proclamar al alto la lleva Félix Bolaños, la voz de Pedro Mi Palabra Va a Misa? "De ningún modo habrá referéndum. Nunca". No cabe duda alguna, pues: lo habrá.