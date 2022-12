Ante un momento decisivo

Una cadena de radio solicitó a la audiencia su opinión sobre el panorama político y el 85% de los oyentes que respondieron a la invitación manifestó sentirse preocupado. Los ciudadanos perciben la gravedad de la situación con una mezcla de desaprobación y temor. Al margen de la decisión que tome el Tribunal Constitucional, por trascendente que sea cuál adopte al final, nuestro sistema político está al borde del colapso. Se dan con clara evidencia algunas de las condiciones que podrían precipitar el derrumbe de la democracia.

La insistencia en deslegitimar al adversario y a las instituciones está en fase terminal. Los partidos en general observan una actitud hacia el ordenamiento jurídico llena de ambigüedades y en la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno los hay abiertamente desleales. La polarización política es máxima y, lo que supone un riesgo mayor, está cristalizando entre dos bloques. Por un lado, el Gobierno mete en el mismo saco al PP y a Vox, sin reparar en las diferencias que provocaron la escisión de la que nació el segundo, y la derecha habla del PSOE y Podemos como si se tratara de una sola fuerza política, cuando en realidad son dos partidos que representan distintas posiciones políticas. El resultado es que el espacio que queda para practicar una política democrática, civilizada y constructiva es cada vez más reducido. Los síntomas que acabo de enumerar están relacionados con el comportamiento de los partidos. Si esto es todo lo que tienen que ofrecer los partidos u obedece a estratagemas electorales, importa más bien poco.

El caso es que hace tiempo que la política española no discurre por el centro del cauce democrático, sino por los bordes y en ocasiones los ha sobrepasado. Pedro Sánchez ha desaprovechado numerosas oportunidades para enderezar la situación. La última la tuvo el viernes horas después de que Felipe Sicilia hiciera en el Congreso una de las intervenciones más desafortunadas que se recuerdan, pero la rueda de prensa que dio en Bruselas fue un desvarío. No solo no desautorizó la acusación de golpismo del diputado socialista al PP, sino que denunció un complot de la triple derecha, política, judicial y mediática, para arrollar la democracia. Vencido quizá por el cansancio, contestó a cada pregunta de los periodistas, en los que se aprecia cierta perplejidad, leyendo frases hechas que denotan la intención de confundir a la opinión pública y asumir el papel de víctima.

Pedro Sánchez no solo ha desviado al PSOE de su trayectoria, sino que está despegando de la realidad. De tener fundamento la imputación que hace al conjunto de la derecha de antidemocrática y anticonstitucional, España no sería hoy una democracia. Si el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE hubiera puesto más empeño en negociar un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso y el Senado tendrían los deberes hechos y el Tribunal Constitucional no estaría atenazado por un brete del que casi seguro va a salir malparado. Esta es la consecuencia de haber construido un relato falso sobre el PP con el único propósito de excluirlo del juego político y compartir el poder con los independentistas. Lo cierto es que los actos de la mayoría parlamentaria van dando la razón a quienes consideran que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional necesitan un refuerzo que los proteja de agentes invasores.

La cuestión es cómo reconducir esta situación tan complicada. Una moción de censura no tiene sentido por diversas razones. Tampoco procede cerrar la legislatura por varias otras, diferentes. Las previsibles llamadas de atención de la Unión Europea pueden ayudar, pero no resolverán el problema de fondo. Habrá que meditar responsablemente el voto y ser pacientes. Nos aguarda una larga espera hasta las elecciones con un clima político desapacible. La izquierda tendrá tiempo para pensar en no repetir errores históricos cometidos y a la derecha le convendría disipar algunas dudas, a veces son prejuicios, que aún pesan sobre ella y evitar, a la inversa, los disparates en que ha caído el Gobierno. Dice y repite Pedro Sánchez, muy convencido, que no todo vale y que la democracia prevalecerá. Feijóo, que pone al gobierno fuera de la órbita constitucional, pide respeto a los electores. Resulta fácil estar de acuerdo con los dos. Pero en la política española se hace un uso tan retorcido de la palabra, que ha perdido todo su valor. Así pues, su mayor contribución a la democracia en este delicado momento consistiría en guardar silencio hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional y, luego, en acatar su decisión sin rechistar.