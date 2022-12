Aquellos oscuros presagios de 2016

El año 2016 marcó un antes y un después en el rumbo de este país. Entonces, los socialistas pasaron sus peores momentos, al enfrentarse a tener que forzar la dimisión de quien era su secretario general, Pedro Sánchez, ante el riesgo de que precipitase unas terceras elecciones en España impidiendo la investidura de Mariano Rajoy. Las cicatrices de aquella durísima crisis aún se mantienen tiernas. "De aquellos polvos, estos lodos", dirían algunos. Las polémicas reformas del Código Penal impulsadas ahora por Pedro Sánchez para beneficiar intereses particulares de dirigentes de ERC que propiciaron el referéndum de autodeterminación suponen un órdago que muchos sectores del PSOE ven con espanto. Pero esos elementos ya gravitaban en 2016.

El expresidente asturiano Javier Fernández tuvo que asumir la presidencia de la gestora del PSOE después de un tensísimo comité federal del partido, que se prolongó durante 16 horas. Pedro Sánchez llegó a la sede de la madrileña calle de Ferraz advirtiendo a uno de los suyos: "No te equivoques, vienen a matarnos". Terminó dimitido y saliendo en coche por el garaje ya pasada la medianoche. Aquel psicodrama colectivo tuvo a la postre otras consecuencias, las que ahora vemos: un PSOE dominado por Sánchez y ejecutando casi como en un guion lo que algunos advertían. Ahora hay quien se rasga las vestiduras.

Hubo dos momentos –en ambos estaba presente el asturiano Javier Fernández–, en los que se lanzaron advertencias que casi pesan como un presagio. El primero, en aquella reunión a puerta cerrada en Ferraz hacia la que miraba toda España. Allí se puso sobre la mesa el riesgo que suponía el deseo de Pedro Sánchez de impedir la formación de gobierno a Mariano Rajoy, tras una repetición electoral. Por un lado, se advertía que en unas terceras elecciones los socialistas aún obtendrían un catastrófico resultado tras una inercia en picado: "Peor que un gobierno en minoría de Rajoy es un gobierno en mayoría de Rajoy", llegó a decir Fernández. Pero la razón de fondo era el problema que suponían las alianzas que Sánchez aspiraba a fraguar con el Podemos de Pablo Iglesias, los catalanes de ERC y los vascos de Bildu. Aunque hoy, por la costumbre, no extrañe, hace tan solo cuatro años aquello espantaba a la mayoría de los dirigentes socialistas. ¿A todos? No, al Partido de los Socialistas de Cataluña y al núcleo duro sanchista (que defendía unos nuevos tiempos para evitar la fuga de electores a Podemos) aquella melodía no les sonaba a música infernal. Fernández, que capitaneó la gestora, advertía del problema que suponían esas alianzas para la columna vertebral que para aquel PSOE representaba el modelo territorial de España, pese a las tensiones que ya había sufrido en la etapa de Zapatero. Aquel discurso que abanderó Fernández defendía que no podía lograrse un gobierno a toda costa, que tampoco el natural afán por que no gobierne el contrario podía llevar a la parálisis al país y que la verdadera política estaba en materias como la educación y la sanidad o en las conquistas sociales antes que en la batalla de contar escaños. Que replegarse a los cuarteles de invierno no era una derrota sino una estrategia de resistencia para plantear posteriores batallas.

El segundo momento, también con Javier Fernández presente, se produjo en el Congreso de los Diputados, en el encuentro que la gestora mantuvo con los parlamentarios (diputados y senadores) del PSOE para forzar una abstención que permitiese a Rajoy formar gobierno. Aquella era una batalla por el relato: los viejos dirigentes del PSOE sostenían que cabía abstenerse, pactar cesiones con un PP en debilidad y rearmarse para la próxima. En aquellas intervenciones con los diputados y senadores fue precisamente el asturiano Antonio Trevín el primero en tomar la palabra. Entonces defendió que resultaría dañino forzar unas terceras elecciones y, también, que unos comicios a la vuelta de la esquina calentarían el caldo de cultivo para una extrema derecha de peso que se asentaría durante mucho tiempo. "A nosotros nos eligieron para que no gobierne el PP", replicó un diputado catalán. "No, nos eligieron para que haya un gobierno", respondió Trevín.

Finalmente se obtuvo la mayoría de abstenciones suficiente. Resistieron algunos diputados que mantuvieron el "no" y otros, como la asturiana Adriana Lastra, entonces del núcleo duro sanchista, que se abstuvo "por imperativo".

Aquellos dramáticos acontecimientos que sacudieron al PSOE terminaron por ser solo un anticipo: Sánchez se rearmó, conquistó el partido, forzó la marcha de Rajoy y ejecutó sus planes. El relato terminó siendo otro. Nadie puede decir que no estuviesen advertidos.