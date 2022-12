Annie Ernaux, una autobiografía filmada en súper 8

Como tantos matrimonios de clase media en los años 70, Annie Ernaux y su marido, Philippe, se compraron el juguete de moda entonces, una cámara de súper 8, una Bell & Howell, para registrar escapadas y reuniones familiares. Cuando la pareja se separa, él se lleva la cámara, dejándole a ella, como custodia de la memoria, las bobinas filmadas y el proyector, una herencia que se destila ahora en un documental realizado mano a mano por la escritora francesa y el menor de sus hijos, David: "Los años de Súper 8". Se estrenó el viernes en la plataforma Filmin.

Seducen la hipnótica voz en off de la autora, su dicción en francés, contemplarla en el esplendor de la treintena y esa pátina irreal que se sedimenta sobre el tiempo vivido, una luz dorada como la de "L’été indien" que cantaba entonces Joe Dassin con voz de Gitanes sans filtre. "Graba lo que nunca verás dos veces". El documental tiene bastante de cuaderno de viajes por geografías desaparecidas (el Chile de Salvador Allende, la Albania comunista, el Londres previo a Margaret Thatcher) y algo menos de autobiografía filmada, como esperaba. Me supieron a poco las reflexiones sobre la cristalización de su vocación literaria en aquellos años decisivos, entre 1972 y 1981.

"La mujer de la imagen –dice Ernaux, desgajada de sí misma– siempre parece preguntarse por qué está ahí". Escribe arrancando virutas de tiempo a su trabajo como profesora de literatura y a escondidas de su madre y su marido, quienes constituyen la levadura narrativa. Curiosamente, la brecha que culmina en divorcio se abre en Salamanca, en una discusión en la hermosa plaza Mayor, durante un viaje a España a bordo de un Peugeot 504 que coincide con la publicación de su tercera novela: "La mujer helada". Así se siente ella, paralizada en el hielo, con la ilusión y la identidad atrapadas en la telaraña de compatibilizar el trabajo con la compra, las comidas, el baño de los pequeños.

La escritora también recuerda en la cinta, como en su discurso de aceptación en Estocolmo, la promesa que se hizo a los 20 años: "Escribiré para vengar a mi raza"; es decir, a su sexo y a su clase social, como descendiente de campesinos, obreros y pequeños comerciantes. Una frase que ha causado ampollas como la misma concesión del premio. ¿Merecía Ernaux el Nobel? La pregunta lleva décadas siendo absurda. Aunque me gusta Ernaux pero no como para tirar cohetes, reconozco que fue pionera en la autoficción y que se ha labrado un estilo propio. A quien no le guste, que no la lea. Lo que no se comprende son los denuestos, la polarización de Francia en dos bandos detractores, los de Ernaux (la "feminista histérica") y los de Michel Houellebecq (el "misógino baboso"). La literatura está por encima de eso.