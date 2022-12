Presupuesto 2023: creer en Asturias

La semana pasada se celebraron en la Junta General del Principado las comparecencias informativas sobre el proyecto de presupuestos de Asturias para 2023, unas cuentas expansivas, inversoras, sociales y progresistas que alcanzan los 5.968 millones de euros y constituyen una apuesta transformadora por una Asturias que mira hacia el futuro sin nostalgia. Pasado el momento de los análisis de cada departamento, las consideraciones sectoriales de interesados y expertos, y la inercia de parte de la oposición echando de menos más gasto en partidas muy específicas –tarea muy difícil en un proyecto claramente expansivo–, es preciso acercarse al Presupuesto con una visión de conjunto.

Para empezar, con una visión que tenga en cuenta a la vez ingresos y gastos. Sin ese análisis indisoluble se cae en planteamientos insostenibles. ¿Cómo acometer más gasto con menos impuestos? ¿Cómo señalar lo que falta y, al tiempo, renunciar a ingresos? La supuesta novedad de este año ha sido solicitar la deflactación de la tarifa del IRPF como panacea universal, cuando en realidad se encubre la política tributaria de siempre y para los de siempre. Así, con esa mirada sesgada, esgrime parte de la oposición el mantra de que los gobiernos socialistas y progresistas "hacen caja", mientras silencian intencionadamente, acaso porque no las compartan, las políticas de gasto público que corrigen desigualdades, ayudan a las clases medias y trabajadoras, apoyan a los sectores más afectados por la crisis, y mantienen y refuerzan los sistemas de protección colectiva.

La política tributaria de los gobiernos socialistas asturianos se ha guiado siempre por la justicia fiscal y la progresividad. Las cuentas para 2023 inciden en esta orientación y, ante una difícil situación económica, optan por una vía fiscal selectiva, no generalista, que permite dirigir los recursos hacia aquellas políticas fundamentales para el futuro de Asturias, consolidar el Estado del Bienestar y discriminar positivamente a quienes más apoyo necesitan. El presupuesto refuerza importantes deducciones fiscales y ayudas directas, y crea otras nuevas de apoyo a las familias con hijos y a los jóvenes en su emancipación. Son medidas especialmente dirigidas a la clase media y trabajadora y a hacer frente al despoblamiento y al reto demográfico.

También al hablar de gasto es precisa una visión global de Asturias, con todos sus sectores y colectivos, los de mayor visibilidad y los que no la tienen, a los que un gobierno progresista debe dar luz y respuesta. Se entienden, cómo no, algunas de las intervenciones en el turno de expertos e interesados. Nada, nunca, parece suficiente para un sector determinado, y menos en tiempo de inflación e incertidumbre. Pero un presupuesto se hace con una mirada global, la que permite priorizar y equilibrar. Con todo, este es un proyecto de tan abrumadores cifras y recursos, de políticas esenciales tan incontestables, que supone, como manifestaron los representantes de los trabajadores y empresarios, "una gran oportunidad que no podemos desperdiciar".

Desde luego, es una gran oportunidad. El Presupuesto alcanzará para 2023 una cifra de inversión productiva de 921 millones de euros. Hasta hace muy poco, y en especial en los años en los que la gran recesión se tradujo en medidas de austeridad que lastraban la inversión en los presupuestos de todas las administraciones, eran a ese capítulo al que se dirigían todas las críticas: lamentos nostálgicos de aquellos presupuestos expansivos con cifras de inversión de alrededor de los mil millones. Pues bien, aquí tenemos para 2023 una cuantía similar. Una inversión nutrida en parte por recursos que vienen de la UE, fondos como los que también conformaban aquellas inversiones de hace años que contribuyeron a modernizar Asturias.

Este Presupuesto es una oportunidad para afrontar el reto demográfico, la cohesión y conexión territorial, el futuro del medio rural, la transformación del modelo productivo a través de la ciencia, la modernización digital y la sostenibilidad medioambiental. Está hecho desde el conocimiento de Asturias desde dentro, con una visión colectiva pegada al territorio, con la mirada cercana y plural de quienes creemos en Asturias.

Ahora es el momento de que los grupos parlamentarios elijan entre sumarse a esta oportunidad de futuro o dejarse llevar por la inercia del pasado. Lamentablemente, algunos ya han anunciado su total incapacidad para tener una visión global y coherente de Asturias. Pero no desviemos la atención de lo importante: Izquierda Unida y el Grupo Mixto ya han anunciado su apoyo y desde el Partido Socialista seguiremos trabajando para ampliar el respaldo a unas cuentas llenas de posibilidades para Asturias.