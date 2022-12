La prisa y la desmesura

El Tribunal Constitucional anuló en 2011 la reforma penal de Aznar que fijaba cárcel para Ibarretxe por la consulta de su plan. Así, amparó a los senadores socialistas, anulando los acuerdos de la Mesa del Senado, por tramitarse sin guardar conexión con la ley tramitada. Y el derecho constitucional vulnerado fue el del ejercicio del cargo parlamentario. ¿Les suena?

Basta una mera lectura para reconocer su semejanza con la situación actual. Mas el brazo de la Justicia es implacable y también lento. Y esa sentencia en contra de un gobierno por reformar mal el Código Penal se produjo ocho años después de ser admitido el recurso de amparo. Hoy, con una prisa loca por que no se demuestre que es inconstitucional lo que pretenden, quienes gritan que la derecha está dando ¡un golpe de estado! por recurrir a los tribunales cuando considera que se ha vulnerado la ley y se está atentando contra la esencia misma del Estado, argumentan que se busca acabar con la división de poderes al pretender que el judicial actúe sobre el legislativo, algo que ellos hicieron exactamente igual cuando les pareció adecuado.

Es cierto que este PSOE no se parece nada a aquella otra izquierda sensata que tanta gente nostálgica añoramos. Y es cierto también que la práctica habitual, que no tiene por qué ser la idónea, es que no se acepten medidas cautelarísimas como pretende la oposición, que está en su total derecho de solicitarlas, pues no le mola esperar ocho años para evitar un daño irreparable. Solo con perversidad total se puede comparar con el 36 de sangre y fuego o el febrero aquel de balas en el techo.

Una quiere creer, de verdad, que Sánchez es un presidente democrático al que preocupa más salvaguardar la Constitución que su insaciable ansia de poder. Pero la duda más que razonable la asalta cuando le ve levantando su voz en Europa para acusar a la oposición de todo lo peor por oponérsele, mientras advierte en tono amenazante al Tribunal Constitucional lo que tiene que decidir. Tal desmesura no es una pesadilla, querido lector. Está pasando.