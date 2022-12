Ascensor al cielo a golpe de teclado

Esteban Greciet era mi abuelo. El mío y el de mi hermano Álvaro y mis primos Ignacio, Pablo, Iyán y Paula. Él nunca fue güelito, abuelín o yayo. Él era el abuelo, y punto. Un hombre intelectual y ocupado, amante de la vida y de las letras. Su mujer María José me decía de pequeña: "Si algún día no encuentras a tu abuelo, búscalo en un puesto de libros". El abuelo conocía bien el valor de la palabra y nunca se alejaba mucho del teclado. Se dedicó en cuerpo y alma a buscar la verdad y a difundir el conocimiento de la realidad que se iba abriendo a su paso.

Era un abuelo atípico, es cierto, muy poco de parques y mucho de tertulias, cines, paseos y llamadas de teléfono. Era un gran conversador y un educador. Pobre de ti como se te ocurriera soltar un taco en su presencia o, aún peor, un "delante mío" o un "contra más". Te podía llegar a amenazar con un buen tirón de orejas. Era un fuera de serie. Impecable con su corbata. Así lo queríamos, lo respetábamos y admirábamos. Y humor no le faltaba. De pequeña me cantaba mientras me daba las manos y me hacía saltar de un sofá a otro al ritmo de la canción del "pachín-pachán" de Garbancito con la ilusión de alcanzar el cielo. Eran nuestro ritual. Y el plan de tarde solía acabar con nuestro viaje en ascensor. Soportaba con una sonrisa mi juego de apretar los botones de todos los pisos hasta llegar al séptimo, donde yo vivía. Esto último no era más que el tiempo de prórroga de la niña que quería retener más tiempo a su abuelo.

Pero lo mejor eran las historias que contaba. Con él siempre aprendías algo nuevo y su forma de narrar acaparaba la atención y suscitaba grandísimo interés. El anecdotario era muy variado, desde sus primeros recuerdos de infancia en plena guerra, pasando (y superando) las tres veces que fue cesado en la dictadura por defender la libertad de expresión, hasta la experiencia de vivir el golpe de Estado de Tejero en primera línea mediática. Una vida trepidante (me encantaba cuando usaba ese adjetivo). Siempre se me hacía corto y siempre tenía la sensación de que utilizaba la palabra precisa en cada momento. No he conocido a nadie que aproveche más la riqueza del castellano y que tenga mejor memoria. Era como una enciclopedia.

Podría hablar durante largo rato de la brillante carrera profesional del abuelo, de episodios emocionantes dirigiendo periódicos, de sus éxitos, de sus innumerables amistades. Su faceta de abuelo fue la que mejor conocí, pero también tuve la suerte de asomarme y verlo en acción micrófono en mano. Ejerció el oficio casi hasta el último día. Lo acompañé a la radio, al periódico, a las presentaciones de algunos de sus libros... ¡Qué oficio tan increíble me descubrió! Él confiaba en mi talento como pocos, elogiaba el buen trabajo y animaba a todos sus nietos a dar lo mejor de nosotros. Esa era su única exigencia: que no desaprovecharamos nuestro talento.

De las mejores cosas que nos transmitió fue sin duda su actitud fuerte y positiva, su capacidad de trabajo y su valentía para afrontar la adversidad. Tuvo muchas oportunidades para aprender a lidiar con la pena y nunca lo oí lamentarse: huérfano de padre, niño de la posguerra, periodista en dictadura, amenazado por la ETA. "La vida es solucionar problemas", me dijo un día. Y luego me ayudó a comprender aquello acompañándome en mi camino. Hubo una época en la que necesité más que nunca su compañía. Y ahí estuvo él. Cada miércoles esperándome a la hora de comer. Uno de esos miércoles el ascensor se estropeó. A sus 80 años, él y María José me ayudaron a bajar desde un 5º⁰ el pesado carrito de mi bebé con la alegría de dos jovenzuelos. Qué equipazo hacían.

Ir con él era cosa importante porque su compañía le hacía a una sentirse importante. Saludaba a todo el mundo y recibía elogios frecuentes de sus lectores, algo que le reportaba especial satisfacción. Y siempre siempre presentaba con orgullo a su acompañante, fuera niño o adulto. A ese respeto me refiero cuando digo que era una persona educada.

Si la vida fuera como el ascensor de mi infancia, apretaría todos los botones para retenerlo un poco más. Pero no lo es, o quizá un poco sí, en cierto modo. Quizá ahora el abuelo solo ha subido unos pisos más arriba. Algún día lo volveremos a ver y volveremos a sentarnos con un chocolate de esos que tanto disfrutaba. Lo que está claro es que, si la vida fuera un ascensor, él no se detendría si se estropeara. Su frase sería: "Ya se nos ocurrirá algo". Se pondría a trabajar y, con su característica honestidad, encontraría el camino para llegar al Cielo. Buen viaje, abuelo.