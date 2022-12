Planificar el futuro

Libros blancos, verdes, planes, estrategias, programas. Sus detractores dicen que rinden la acción pública a la tecnocracia o que reducen los espacios de libertad. Sus falsos amigos los utilizan para desplazar los problemas, condicionar a futuras administraciones o se regodean en la mera actividad de su elaboración. Por si fuera poco, es muy difícil que alguno de ellos pase el Cabo de Hornos que supone el cambio de legislaturas, no caben en 280 caracteres y hasta hoy no se sabe de ninguna manifestación pública que haya pedido un plan, pero sí que hay constancia de la pasión con la que se pide su retirada. A ello se suma la desconfianza que mostró el hemisferio Malouet, no por el estatismo o la economía planificada sino porque la política como concepto no es un término inocente, ya que desde la Ilustración quedó vinculada a la idea de cambio. Hoy se planifica más que nunca, pero la legitimidad de las decisiones se comparte entre las preferencias ciudadanas y la de la lógica de nuestro sistema económico. Sabíamos que Mirabeau y Malouet existían y también que hay buena y mala política.

Y a todo ello, resulta que la escala más privilegiada de planificación, la regional, tiene en España dos condicionantes no menores: el peso de la gestión de servicios esenciales que consume todas las energías y una proximidad que tanto permite la porosidad social como condiciona las decisiones a largo plazo. Al fin y al cabo, la ciudadanía demanda soluciones, no planes. Entonces, ¿cómo se articula en el tiempo que vivimos algo que supone establecer la mejor adecuación de los medios a un fin colectivo pero que no se demanda en el mercado de las ideas y de las opciones políticas? Pues difícil. Barack Obama advertía que el cambio no es emoción y que solo la organización y la estrategia permiten alcanzar objetivos. El sistema de planificación que idearon Jean Monnet y Pierre Massé pretendía, sobre todo, reducir las incertidumbres y escapar de la "dictadura del instante". El problema es que nuestras sociedades se han habituado a vivir en la excepcionalidad, a considerar cada segundo como histórico –es decir, a desdibujar la memoria–, y a poner en duda la cultura del esfuerzo y el perfeccionamiento, pues el futuro se ha vuelto frágil e incierto, y a menudo injusto. Los modelos anticipativos de planificación no sólo han obtenido mejores resultados, también su huella negativa es mucho menor que la de la acción pública reactiva. Cierto es que no siempre habrá carta de navegación sobre el escritorio y que sin ella emergerán liderazgos por la valentía y el acierto de sus decisiones, pero al igual que no existe una ciudadanía ideal tampoco hay dirigentes ideales sobre los que desborde la intuición y el saber hacer incluso en terra incognita. Decidir es elegir y ello resulta difícil, más aún cuando la racionalidad se sabe de antemano, será limitada. Planificar es un ejercicio de eficiencia, jerarquiza objetivos, contrasta escenarios, fomenta la participación, obliga a las administraciones a integrar políticas y a realizar una evaluación de sus acciones, a conocer su utilidad. Cada medida se somete a una especie de galería de espejos donde cada movimiento se refleja en su ángulo contrario, porque tomar una opción condiciona al resto. Los dirigentes de las regiones francesas, desprovistas de competencias, suelen argumentar en sus intervenciones que su función es más elevada y valiosa porque reside en el futuro, en planificar el futuro. Si la capacidad de imaginar el futuro es la más distintiva de la especie humana, por qué entonces renunciar a ella.