Aquel señor serio que aprobó mi beca

Me preparaba para ingresar en la Escuela Oficial de Periodismo, E.O.P. (en aquellos tiempos tenías que aprobar un ingreso) y envié un texto a la redacción de “La Voz de Asturias”. Era una pequeña reflexión sobre un programa que la nueva emisora de Radio Nacional de España en Asturias emitía a mediodía a modo de bienvenida a la emisión. Lo titulé “La oración del siglo XX” porque eran tiempos del Concilio Vaticano II y el programa era una especie de oración distinta a las habituales en aquellos tiempos del latín y el nacionalcatolicismo. El artículo se publicó a los pocos días y, con cierta lógica, fue reproducido íntegramente por la emisora en su revista de prensa asturiana. Así me enteré de su publicación ya que no acostumbraba a leer la prensa hasta momentos más tarde. Tras ver el artículo en su tercera página, la de Opinión, remití al diario nuevos artículos que fueron publicados. Cuando un año más tarde solicité en la E.O.P. realizar las prácticas de verano en el periódico, entonces en la calle Gil de Jaz, me recibió un señor serio que dijo ser el subdirector, Esteban Greciet. Me dijo que era quien decidía qué artículos se publicaban en la página de Opinión y que contaba conmigo para la beca de verano. Si en la Escuela madrileña estudiaba el periodismo teórico, en aquella redacción, de la que salieron célebres colegas, aprendí lo que es el periodismo práctico.