La vida en números

¿Qué tal, Manolín? Te digo, ¿tienes prisa? No mucha. Pues te cuento: al despertar latidos por minuto en mi reloj diagnóstico 75; después de media hora de yoga y ejercicios respiratorios la T.A queda en 15,5/ 9 (en el límite alto máxima y mínima); paso al baño y a la báscula, 79,9 kilos y la cachonda, made in China, me calcula también el IMC (índice masa corporal) que sale por 27,5 (ligero sobrepeso), obedezco órdenes y me mido el perímetro abdominal que ronda los 95 cm. (¡yuju!, es normal en el macho hasta 102); aprovecho para hacerme un control de glucemia y me pincho el dedo para el BM test, aquí la jodimos un poco bastante, 130 mgr. por dl., a bajar el pistón de azúcar, echaré sacarina hasta en la sopa; en el paseo, con mi reloj diagnóstico, registro de 80 a 120 pulsaciones a una velocidad media de 4,5 km por hora, y no debo pasar de 110, como es mágico el relojito (me costó un huevo), le doy al EEG y veo un trazado rápido y que de tres latidos uno se va al carajo, extrasístole, hablando con propiedad, entonces, además de acojonarme, me siento en un banco; y, bueno, sigo… No, Manolín, por tu madre, no me palices. Coño, fuiste tú el que me preguntaste cómo estaba. Ya, pero, hombre, con responder bien, regular o mal, sobra. Ja, eso era antes, cuando éramos más jóvenes y los médicos no sabían tanto. Manolín, te digo una cosa, con los años tenemos la batalla perdida, con la estupidez no, es cuestión de proponérselo, por ejemplo, ¿cuándo paseas por la playa de Ribadesella te fijas en los azules y grises del mar, en las formas de las nubes, en los barquitos de vela, en el vuelo de las gaviotas y del siniestro cormorán que se zambulle a lo camicace y sale con un bocarte en el pico?, en fin, Manolín, disfruta de la naturaleza y no le des cancha a los guarismos, que no te marquen ellos el paso, que es un paso cambiado, vive tranquilo. Ja, querido, eso es lo que yo quiero, vivir, y muchos años, y para ello son vitales esos guarismos, con ellos hasta el fin del mundo. Está visto que es inútil, anda, lo único que puedo hacer por ti es invitarte a una pinta de vino. Vale, pero con una condición, que sea una cantidad de vino inferior a los 100 c.c. y la graduación no supere los 13º. Sabes una cosa, Manolín, que te den por el saco. Pobrecito, qué poco le queda, dije para mí cuando le vi perderse en dirección a la taberna.