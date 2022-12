Empezaron siendo tarjetas decoradas sencillas y se hicieron cada vez más complejas, incluyendo desplegables y hasta música. Siempre brillantes, con nieve, arbolitos, renos, papás Noël, Reyes Magos, burritos y bueyes, pastores, corderitos y niñitos Jesús con sus María y José en portales de lo más variopintos. Ahora se han modernizado y digitalizado. Y el correo electrónico, los wasaps y las redes sociales han alterado la forma de repartir Amor, paz, felicidad y mucho más. Las tarjetas impresas son para niños, nostálgicos o resistentes digitales que prefieren el correo tradicional, el tacto y el olor; lo material. Algunos grupos de ayuda y varias ONGs ponen a la venta las suyas en todos los formatos porque así, además de cumplir con la tradición de la felicitación ayudamos a causas que siempre están mermadas de recursos. Como sean, con motivos religiosos o laicos, con personajes o paisajes, con frases hechas o no, las tarjetas de la Navidad, sucesoras de las viejas postales, siempre nos trasmitirán buenos deseos. De algún modo es el tiempo de los propósitos gratos.

Felicitar estas fiestas no es algo nuevo. Los presentes, los regalos a los señores, mandamases de cualquier pasado, fueron habituales. Convenía tenerlos contentos. Los campesinos enviaban cestas con frutos o productos de cultivo, tal vez algún animal sacrificado como manjar o la tarta que con esmero se cocinaba, aun a costa de privar de ello a los propios. Los artistas, según su oficio, componían una melodía, pintaban un cuadro o tejían algún poema para sus protectores. Desde el siglo XVI constan mensajes de felicitación escritos en estas fechas, como lo demuestra la nota de Quevedo, deseando "salud y contento" al duque de Medinaceli su benefactor.

Pero otra cosa son las postales navideñas que, como todo, tienen su historia. Esto de inventar las tarjetas pascuales fue al parecer obra del británico Sir Henry Cole (1808-1882), un polifacético diseñador industrial, que aprovechando la oficialización del sello del correo postal, decidió no quedar mal con sus numerosos conocidos en las fechas navideñas de 1843 y enviarles impresas misivas con los buenos deseos que el tiempo propicia. En el motivo colaboró su amigo el pintor John Calcott Horsley (1817-1903); a ambos se les atribuye este hecho singular en el que todos después nos hemos implicado enviando y recibiendo. En la que pasa por ser la primera de ellas puede verse un alegre grupo de amigos y familia, vestidos de fiesta, niños y adultos bebiendo copas de licor con el lema de: "A merry Christmas and a happy new year to you" (una feliz Navidad y un próspero año nuevo para ti); forma parte de los fondos del Museo Charles Dickens de Londres. Años después empezaron a imprimirse y comercializarse y cuentan que el espaldarazo definitivo a este consumo lo dio la Reina Victoria, ya avanzado el siglo, sumándose a la moda de felicitar con tarjetas navideñas las fiestas de los suyos. Sigue siendo una costumbre británica utilizarlas para recordar a los seres queridos en la entrañable Navidad o en otros acontecimientos personales. Su proyección fue tal que este tipo de impresos se popularizaron en todas partes con el nombre inglés de "Christmas".

En España, la edición de las postales –también de las navideñas– trajo aparejadas otras historias, como las relativas a las peticiones del aguinaldo. Deseadas por coleccionistas son las antiguas felicitaciones de los empleos que de ese modo reclamaban una compensación monetaria. Definido por la RAE aguinaldo es el "regalo que se da en Navidad o en la fiesta de la Epifanía" y por lo tanto muy vinculado a la extra pascual, cuyo origen puede rastrearse hace siglos cuando rentas y haberes de algunos empleos se satisfacían coincidiendo con San Juan y Navidad; con los solsticios del año. Para los trabajadores sometidos a régimen laboral regularizado, esta paga se hizo extensiva a todos a partir de 1945, tal vez un modo de amortiguar la pobreza y escasez de la posguerra nacional, agravada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El actual Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 31 que "el trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio…".

Pero el aguinaldo navideño popular tuvo su historia y precedentes. Hasta hace unas décadas los profesionales que prestaban servicios diversos solían entregar tarjetas poniendo en valor su trabajo esperando una propina. Esta tradición parece remontarse a los repartidores de prensa, constando en Barcelona desde 1832 y haciéndose extensiva a otros sectores. Si nos adentramos en la colección Ephemera de la BNE encontraremos desde 1850 hasta 1970, cuando entró en decadencia, maravillosas muestras de ingenio y bellísimos tarjetones decorados, frecuentes a finales del XIX a todo color, de limpiabotas, fundidores, sombrereros, modistillas, dependientes, pasteleros, repartidores, fontaneros, serenos, porteros… y así hasta medio centenar de oficios que imprimían un sencillo "el ebanista felicita a V. las Pascuas de Navidad" y a veces se aventuraban a poetizar la importancia de su trabajo para la comunidad; incluso podemos ver un curioso dibujo de un "modelo de pintor" reclamando con recatado desnudo esta atención.

Desde mediados del siglo XIX se hace habitual en España, en las relaciones familiares y sociales de la sociedad burguesa el uso de cuidadas felicitaciones, particularmente importantes en fechas señaladas en el calendario religioso como Navidad o Año Nuevo. Las postales fotográficas o ilustradas eclosionan y tienen un gran arraigo a partir de la última década del siglo referido, cuando aparecen talleres especializados para editarlas. Los comerciantes y colectivos las utilizan para publicitar sus establecimientos y productos. Y los particulares como recuerdo o como un bello modo de enviar mensajes. Las impresiones navideñas de escenas religiosas típicas se hacen cada vez en mejor calidad, pero también son protagonistas los niños, las flores, los animales variopintos humanizados, paisajes nevados o casitas refugio contra el frío y símbolo hogareño. Con simples mensajes impresos y espacio para personalizar un escrito los buenos deseos formaban parte de todos ellos.

La última mutación de nuestros recuerdos para familiares y amigos se debió al uso masivo de internet, correo electrónico, mensajería móvil y redes sociales. Los ordenadores personales desde los años noventa del vecino siglo XX han facilitado el fenómeno de la comunicación digitalizada. Hoy ya es posible comprar postales virtuales o diseñar uno mismo las suyas. Sin embargo, aún no han desaparecido las postales tradicionales, testigos materiales de la Navidad junto al Belén o al Árbol.

Tomamos prestada parte de la que imprimió hace mucho, cuando existía, el gremio de carreteros (también los bibliotecarios acarreamos): "Por fin llegó la Navidad / que es la fiesta señalada / primera en ser celebrada / con pompa y felicidad… Que gocen, pues, con placer / comiendo pavo y turrón / deseamos de corazón, / cumpliendo así nuestro deber".

[Biblioteca Nacional de España. Colección Ephemera (acceso libre); "El origen de las pagas y los aguinaldo en Navidad", por JM Sadurni. Historia. National Geographic, 2019 (acceso libre)]