La sombra de Joaquín Manzanares

Me invitó a entrar en aquella sala de la ovetense calle de Prau Picón, y no sin cierto aire de examinador severo me anunció que me iba a enseñar unas diapositivas de una iglesia por ver si la reconocía. Yo estaba muerto de arritmias y admiración pues visitar el Tabularium Artis Asturiensis no estaba (en aquellos 70 del XX) ni está al alcance de cualquiera. Se trata de una extraordinaria colección privada (aunque no por voluntad egoísta de la familia Manzanares) de objetos arqueológicos y artísticos indispensables para conocer qué es Asturias: desde la lápida del cabo Torres hasta los arcos de la antigua iglesia de San Juan; desde la arracada de Berducedo hasta la campana del monasterio de Corias; desde la imponente cabeza de madera hasta los papeles de identificación y reconstrucción de las ruinas de Santa María de Bendones... Yo ostentaba un cargo que válgame Dios su pedazo de nombre: Director General de Difusión Cultural en funciones y Secretario General Técnico de la Consejería de Cultura y Deportes del Consejo Regional de Asturias. Al cambio, éramos un Ministerín formado por un consejero (Atanasio Corte Zapico) y tres curritos con pomposos nombres semejantes, más una eficaz y eficiente secretaria del jefe, apiñados en un piso de la capital asturiana. Trabajábamos a todo gas. Ay, la Preautonomía, asturiana, sin coche oficial, ni dietas ni puñetas. Uno de los currantes (mi adorado Emilio Marcos Vallaure, que llegaría años después a consejero él mismo) fue quien me consiguió la venia para entrar al Tabularium, al sagrado terreno del fundador de tan apabullante y mítico lugar, a la casa de don Joaquín Manzanares Rodríguez-Mir.

Cien años se cumplirán pasado mañana de su nacimiento. La muerte se llevó en el 2003 a tan ilustre "legitimista", al discípulo de don Juan Uría, al seguidor de esa línea que puntean Jovellanos, Ciriaco Miguel Vigil, Somoza…, al cronista oficial de Asturias, al historiador del arte, al licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, al funcionario "Interventor de Empresas", al tantas veces incomprendido acaso por envidiado, al hombre que pateó Asturias de punta a cabo, gastando perras ("Sois seis hermanos, vosotros cinco y uno tonto, el Tabularium, que hay que cuidarlo más y sacrificarse por él", decía a sus hijos), reuniendo memoria artística, informándose, publicando y sumando −a veces hay justicia− al final un buen puñado de distinciones. Aquel personaje que ahora −en iniciático rito de paso− me enseñaba la diapositiva de una iglesia medio en ruinas, medio enterrada en un huerto y me preguntaba si yo la reconocía. Don Joaquín se convirtió tan en la sombra de aquella Consejería sin transferencias que más de una vez detuve la redacción de nuestros "Datos e informes para una política cultural en Asturias" para preguntarme si él aprobaría aquel párrafo, aquella página. Había que hilar muy fino con Manzanares. Descolgabas el único teléfono y era él desde Salas, por ejemplo, avisándonos de cualquier desmán destructor en alguna iglesia a cargo de algún palurdo de piqueta: "A ver si valéis para algo y lo paráis", y colgaba. Y para Salas o qué sé yo para dónde nos íbamos en el mismo coche (cabíamos de sobra) toda aquella Consejería tan aldeana y cateta por astur (ironía), que no faltó quien nos bautizara como Consejería de Cultura y Bolos. Hasta padecía Manzanares brontofobia y hasta llegué a descubrirle una faceta cordial y divertida y, sin saberlo, presenció mi primer ataque de pánico psicológico en una cafetería de la calle Principado. Era un señor. Y no, no reconocí aquella iglesia de las diapositivas. Pero qué lección más buena me dio don Joaquín cuando empequeñeció el monumento, amplió el fondo de la última foto y vi Panizal entero, la aldea moscona natal de mi madre y mis juegos de guaje. Tras mi azoramiento, don Joaquín Manzanares me consoló conciliador: "No te preocupes, hombre, es lo que nos pasa en Asturias: no reconocemos lo que tenemos delante de las narices".