La leyenda de la solución mítica

Sobre la repoblación de salmones escribe el profesor Andrew Ferguson en un artículo de 2019 (sus trabajos han recibido más de seis mil citas en la literatura científica) que, dado su persistente y bien documentado historial de fracasos, el mito de las piscifactorías requiere de una "fe casi idólatra" para persistir. Pues aquí tenemos el mito vivo, coleando y ampliamente fortalecido en estos días de crisis en la pesca del salmón en Asturias. Es más, quizá es el único punto de encuentro entre la "malvada" Administración que olvida al pescador y las, por ello dolidas, asociaciones de pescadores puestas en pie de guerra. La Administración trata de mejorar su imagen ante los pescadores ofreciendo un plan sistemático y científicamente avalado (¿sí?) de repoblación de salmones y los pescadores (no todos, es cierto) tratan de hacerse fuertes diciendo que, si no los dejan pescar, no repoblaran.

Asumiendo una grave responsabilidad, unos y otros eluden la necesaria cuestión previa que sería discutir la conveniencia de las repoblaciones, aunque el debate sea casi tan viejo como las primeras prácticas de repoblación emprendidas a ambos lados del Atlántico en mitad del siglo XIX y muy probablemente el resultado sería tan poco útil como en la mayoría de los anteriores si ignoramos el conocimiento científico disponible. Pero, realmente ¿hay alguna razón para cuestionar las repoblaciones de salmón? Pese a que un diputado de nuestro Parlamento dijo en una intervención sobre el tema que él lo había revisado y no había leído nada en contra, hay decenas y decenas y decenas de artículos científicos, consensos, guías de procedimiento y recomendaciones de organismos de gestión internacionales que coinciden al menos en que solo las repoblaciones nunca han resuelto la pérdida de las poblaciones de salmón; sus menguados beneficios no se compadecen con el peligro potencial que suponen; no deben hacerse allí donde haya una población autosostenible de salmón salvaje; siempre deben ser prioritarios los trabajos para la recuperación del ecosistema y, finalmente, como propone el Congreso de la NASCO de 2019: la repoblación con peces de piscifactoría en cualquier estado de desarrollo para aumentar las poblaciones naturales de salmón salvaje atlántico debe ser una acción de último recurso, después de haber ensayado todas las demás actividades de conservación. Sin embargo, tanto en los despachos como a pie de río, esto se ignora sistemáticamente. Repoblar es "fácil", relativamente "barato" si el trabajo es altruista como lo es aquí, y es tan intuitivo (si hay pocos peces pongamos más) que el éxito político del plan está garantizado. Siempre ha sido así, desde la Ley de Pesca de 1907 hasta nuestra Ley autonómica de 2002, toda la legislación de pesca en España contempló extensamente la cuestión, la estimuló y en ocasiones obligó a su práctica a los tenedores de concesiones piscícolas, como obligó en Asturias a las sociedades de pescadores que quisieran ostentar la condición de "Sociedad Colaboradora" a tener un centro ictiogénico con capacidad de producción anual de 75.000 alevines. Como un plus, esta legislación cae sobre el terreno fértil de una gran mayoría de pescadores a favor de las repoblaciones. Una encuesta a pie de río a 250 pescadores realizada en Asturias y publicada por Juanes en 2012 en un artículo sobre costes y beneficios de la restauración de las poblaciones de salmón atlántico nos informa de que el 78% de los encuestados cree que la solución al deterioro de las poblaciones de salmón en Asturias es la repoblación. La confluencia entre el interés de la Administración y el sentimiento de la mayoría de los pescadores hace que el tema "repoblación del salmón" discurra siempre por cauces ajenos a la racionalidad y al conocimiento disponible y se ignoran evidencias actuales bien fundadas como, por ejemplo, que las repoblaciones contribuyen a tener poblaciones cada vez más pequeñas y más inadaptadas. Pero, además, el señuelo administrativo de repoblar tiene para los pescadores (también para toda la población en general) el enorme coste de oportunidad de obviar demandas a la Administración de mucho mayor calado y sin duda mucho mayor impacto en el futuro del salmón en Asturias: recuperar la conectividad de ascenso y descenso es urgentísimo en algunos ríos, singularmente en el Nalón; dedicar el esfuerzo necesario a comprender las causas de la desaparición de la microfauna y tratar de paliarlas; un control riguroso de los aprovechamientos hídricos menores que arruinan áreas secundarias de freza; reforestar o aclarar las riberas en función de las características de cada tramo; regular el uso lúdico del río para que no pierda su condición de espacio natural y, en ríos tan cortos y menguados como los nuestros, es obligado mantener una altísima y adecuada vigilancia y persecución de las actuales fuentes de toxicidad agrícola, industrial y urbana. Sin duda, la lista de demandas puede ser mucho mayor y ninguna de ellas deberíamos perderla de vista porque "vayan a repoblar". Un alto funcionario de nuestra Administración piscícola acuñó en una de sus publicaciones de carácter histórico la feliz expresión de "leyenda de la solución mítica" para referirse a las repoblaciones de salmón emprendidas ya hace más de un siglo en Asturias. Si no los pescadores, nuestra Administración sí que tiene la obligación de no creer en mitos y prestar atención al conocimiento científico, a los consensos y a los organismos internacionales. También al conocimiento generado en nuestra propia Universidad, que no es poco. Quizá esa actitud de adecuar su práctica al estado actual del conocimiento la pondrá en una situación más incomoda aún que la que ahora tiene, pero sin duda mucho más acorde con las buenas prácticas y el beneficio de nuestros ríos. Alex Russel en su libro "El salmón" (Edimburgo, 1864) escribía que en repoblación solo se tiene control sobre cuantos huevos se fecundan, cuantos alevines se logran y cuantos se sueltan. A partir de ahí, escribía Russel, no sabemos más. Después de ciento cincuenta años de ensayos, observación y estudio, sí sabemos casi todo lo que ocurre con los peces repoblados: además de ser muy poco rentable (en Asturias estamos quitando al río más salmones para ser reproductores que descendientes se capturan con la caña o se identifican adultos por cualquier otro procedimiento), estamos ampliamente advertidos de que podemos hacer daño. Como dice la NASCO en sus Directrices (2017): "aunque los programas de repoblación a veces tengan éxito, pueden tener efectos negativos en las poblaciones de salmón salvaje y en otras especies, y unas prácticas de repoblación deficientes pueden afectar negativamente a las características de las poblaciones de salmón salvaje que pretenden conservar".