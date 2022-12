El modelo autócrata

Pedro Sánchez se ha convertido en una especie de pseudoautócrata crecido. Un autócrata, créanme, puede sobrevenir de los votos en las urnas. Ha sucedido más de una vez en la historia que un presidente elegido democráticamente se aparta de la vía democrática. No querrán escuchar los casos y además las comparaciones podrían resultar odiosas, pero es así. La forma en que el jefe del Ejecutivo se comporta es autocrática, yo creo que desde el mismo momento en que, obligado por la pandemia, descubrió que es mejor y más rápido gobernar por decreto al margen del parlamento, sin mediar debate o discusión. Sánchez impone un modelo a la oposición y si la oposición se niega a aceptarlo, puesto que el diálogo consiste en ceder mutuamente para llegar a un acuerdo, actúa por su cuenta y la de sus socios. Es su manera de sobreponerse a la adversidad,

Ahora ha decidido ignorar a la UE, que respalda al Tribunal Constitucional y sus medidas cautelares, y volver a la vía exprés para salirse con la suya y sacar adelante su reforma, que consiste en controlar las decisiones de los jueces por si acaso deciden oponerse a sus retruécanos constitucionales. Los argumentos que utilizan son arteros y producirán risa o indignación a cualquier persona medianamente formada, pero él no se dirige específicamente a ese público, sino al que está dispuesto a aceptar que el Tribunal Constitucional, como ha dicho, es un poder al servicio del Partido Popular. ¿Acaso él cambiando su estructura no pretende ponerlo a su disposición? Si realmente Pedro Sánchez quisiera un poder independiente de los jueces no buscaría renovarlo nombrando a su exministro de Justicia y a la ex directora general de Presidencia en sustitución de dos magistrados conservadores. ¿A quién quieren engañar?

A todo el que pase, en realidad. En medio de la engañifa, Sánchez ha logrado que se deje de hablar de las concesiones a sus socios independentistas: la derogación del delito de sedición y de la malversación.