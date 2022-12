¡Oiga, mire usted…!

Da la sensación que en este Principado, que no país, andamos a tientas, vaivenes que nos hacen interiorizar cierta desazón cara al futuro. Los unos gobernando, y los otros súbditos del "crowdfunding" somos sujetos pasivos que nos hacen sentir culpables del estado general de las cosas.

Tal parece que estemos mendigando en Asturias, miagando, de ahí lo de "crowdfunding" para mejorar infraestructuras y demás input de la economía.

No hay mañana que no nos levantemos con los ganglios de corbata, todos a la vez, no solo los del cuello: que si hay más jubilados que trabajadores; que si más perros que guajes; que si batimos el récord de personas mayores viviendo solas; que si el eje Mediterráneo nos echó mal de ojo Atlántico; que si nos morimos más que la media del mundo mundial. No es de extrañar la alta tasa de autolisis.

Solo nos queda que entre en la sala de partos la abuela, viendo los índices de natalidad y la subida del kilovatio hora, para ver si alguien da a luz.

Ante una expectativa catastrofista del carpe diem, hasta los asturianinos formados aquí como investigadores emigran con el típico "me piro vampiro". Normal, ganan más repartiendo pizza que en un laboratorio.

Y así nos pinta.

Resulta que, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas, los elegibles abren el mercado de "nuevos" fichajes políticos.

Los hay procedentes de Bruselas, y hasta de la cantera que incluye viejas glorias, resucitaciones.

¿A quién van a ilusionar?

La derecha parece alardear de un "Mbbapé" para que asuma todo el peso de su selección asturiana. Ni con esas ganó Francia el mundial de Catar.

La izquierda quita su titular de Gijón y tira de banquillo: ¡vete calentando! Sugieren, como en la película "El fenómeno" de Fernando Fernán Gómez. Confunden a un catedrático con una estrella de fútbol ruso.

¡País!

Y el espectáculo está muy bien, pero los asturianos cambiamos mal de mano, no como los políticos que si no les va bien se pasan al otro bando, o hacen refritos políticos con una facilidad pasmosa.

¿Y Asturias a quién le preocupa?.

Los elegibles se van a la corte, pero en Madrid ya nos tiene calados, suelen venir a veranear aquí y saben de qué pie cojeamos.

A la pregunta: ¿ha habido alguna iniciativa legislativa en el Congreso que dependiese del voto de Asturias y echar balones pa´casa? Pues no.

Con el pedazo de Universidad de Oviedo que tenemos, mejor hacemos un concurso y que los mejores currículos accedan a ese chollo concejil y diputado. Lo harán bastante mejor que quienes desean renovar ficha sin dar resultados, sin lograr ilusionarnos.

¿O es que no se dan cuenta que Asturias vuelve a la casilla de salida, "sola en mitad de la Tierra"?

¡Oiga, mire usted! Puntos suspensivos.