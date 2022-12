El ruido no puede tapar la vergüenza

Que dos magistrados del Constitucional, con el mandato caducado, decidan que tienen legitimidad para votar la paralización de una ley para sustituirlos que emana del Congreso es uno de los hechos más graves de nuestra cada vez más débil democracia. Es un golpe a la soberanía del pueblo, de donde deben emanar todas las leyes, que el Partido Popular intenta disimular haciendo ruido, mucho ruido, y acusando al Gobierno de coalición de pervertir la democracia para que no les acusen a ellos de lo que se saben culpables. Y es un baldón para los propios órganos judiciales, que si tenían poca credibilidad, ahora acaban con ella al erigirse en jueces y parte al servicio de intereses espurios. Porque hay que tener en cuenta que del batiburrillo de leyes que el Gobierno de coalición presentó y aprobó en el Congreso, únicamente se paraliza la que permitiría la renovación de los órganos judiciales, el cese de los jueces afines al Partido Popular que ya no debieran permanecer en sus cargos. Lo demás, lo de la sedición y la malversación, les sirve para hacer ruido, para camuflar su objetivo, pero ni se paralizan sus leyes, ni en el fondo les interesan un pito.

Cuatro años lleva el Partido Popular con el poder judicial secuestrado, cuatro años manteniendo una situación de privilegio que ya les ha librado de más de una y quieren, que a cualquier precio, siga haciéndolo en las casi treinta causas que les quedan pendientes.

Feijóo, el moderado, demuestra que es igual que sus predecesores y que es tan capaz de mentir y tergiversar como lo fueron ellos, tal vez por ser consciente de que no es más que un personajillo de usar y tirar y que de cómo interprete el papel que le asignen, dependerán sus momentos de gloria. Tiene una obsesión, o tal vez un mandato, acabar con el Gobierno de coalición a cualquier precio, no importa que nuestros órganos judiciales se embarren hasta las trancas, y que en Europa las decisiones de nuestros jueces sean examinadas con una pinza en las narices. No importa nada, solo salvar su pellejo y el de sus patrocinadores. Y esto es así veinticuatro horas al día. Feijóo viene a Asturias a presentar a su última estrella, Diego Canga, y dice que las próximas elecciones municipales y autonómicas tienen que servir para poner fin a la etapa de Pedro Sánchez. No, señor Feijóo, las locales y autonómicas sirven para que los ciudadanos elijan a sus representantes más cercanos, nada más que para eso, y nada menos que para eso. Lo que ocurre es que las generales vendrán poco después y les pillan sin los deberes hechos y quieren hacer lo que hacen los malos estudiantes cuando llegan al examen sin preparar y se dedican a rellenar las respuestas con mucha prosopopeya y poca ciencia.

Para terminar, una aclaración. Cuando algunos medios publican que "La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre la caja B del PP" se refieren, sin decirlo, a un resto que quedaba pendiente. El Partido Popular ya ha sido condenado por la caja B y el Supremo estableció que "El Partido Popular es el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados". Era tan evidente que ni su Supremo pudo librarlos.