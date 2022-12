El "sanchismo"

Asturias continúa destacándose como líder nacional en tasa de mortalidad, con 1.325 fallecidos por cada 100.000 habitantes en 2021, que ya casi triplica a la tasa de natalidad. Sigue también al frente del impacto de las principales causas de muerte –las enfermedades circulatorias y los tumores malignos– y otro dato poco analizado en público, el de los suicidios, unos 130 al año, con 13 cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional está en 8,4, y en Madrid en 5,1. Tanto repetir lo de paraíso natural, área metropolitana y qué bien vamos porque subimos más que nadie los impuestos (¿gobierno muy progresista y eficaz por ello?), sin embargo los datos demuestran que la realidad contradice el discurso optimista, y nuestra región se rezaga cada vez más.

Muchos jóvenes se van de nuestra comunidad autónoma para encontrar trabajo o buscar otro mejor, a pesar de no poder opositar en Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana o Baleares por condicionantes lingüísticos –que deberían ser méritos después de aprobar y no requisitos antes–, y parece parte de los habitantes que se quedan están enfermos y/o tristes, en contraste con la naturaleza y modo de vida significativos y abiertos del Principado: clima templado, paisajes atractivos, sidra y gastronomía, fiestas... Así podemos atribuir la Asturias que no funciona no tanto a lo social o cultural, cuanto se debe a lo económico y político, por falta de oportunidades e impulsos. Necesitamos menos pamplinas y consignas y más soluciones y presupuestos.

El contexto de cada año ahora es cual Sánchez, con el dinero de los españoles, "regala 97 trenes nuevos a Cataluña por valor de 858 millones de euros", mientras el AVE de Extremadura va a 90 por hora, menos que un coche. Hubo unas ideas de socialismo romántico, en las primeras décadas del siglo XIX (mal llamado utópico) que buscaban una sociedad más justa por medio de la cooperación y la solidaridad. Después el marxismo lo pervirtió, transformándolo en lucha de clases, guerra civil, dictadura del proletariado e incautación violenta de lo ajeno. Se llamaban a sí mismos socialismo científico, pero solo era cainismo (por Caín contra Abel). El PSOE de Pedro Sánchez solo es oportunismo, como Fernando VII, practicando un socialismo al revés: privilegiar y favorecer a las regiones ricas, y perjudicar y atrasar a las regiones pobres.