Vas a perder (y lo sabes)

Si es verdad que quien juega por necesidad pierde por obligación hay que deducir que la mayor parte de la población jugona está muy necesitada. O muy aburrida y se suscribe al entretenimiento inofensivo de buscar números que den buenas vibraciones y, al final de la ruta, consultar las listas a ver si te roza el Gordo o te apedrean con calderilla. Lo de viajar y llevarse de recuerdo un décimo de Villanueva de los Arrozales por si acaso es muy socorrido, sobre todo cuando te caza una corazonada y decides que el xxxxxxx es un número sensual, una cita con la buena fortuna. No importa que las corazonadas no hayan tenido un solo latido de éxito a lo largo de lustros y que los lastres económicos no aporten lustre a tu insistencia. Hipotecas, estudios de los hijos, carnés de abonado, las letras del coche y todo eso que llaman vida adulta, se mantienen en plena forma. Eh, importante no quedarse sin la participación de la empresa: mira que si llega a tocar y te quedas con cara de (qué miras) bobo... Al final todos sabemos que se pierde por principio y nos consolamos pensando que muchas de esas dichosas gentes tan dichosas que descorchan cava o sidra achampanada tienen los días de vino y rosa contados y se harán realidad las leyendas negras de la jornada blanca: pues yo conocí a un matrimonio feliz que se divorció a los pocos meses porque tal y cual, o ¿te acuerdas de Baldomero, que se arruinó en dos años porque tal y tal, o ¿viste a Rosina, que dejó el curro y lo invirtió todo en un negocio y...?

Pobre Rosina, ay, pobres ganadores que tuvieron la mala suerte de tener buena suerte con los boletos y les estalló el bombo. De los que cambiaron para bien sus vidas se habla menos porque sus casos no consuelan. Cuando casi todos pierden, lo mejor es convencerse de que mejor no salir de pobres, a la espera de engordar más la cartera con décimos que suman cero.