Beligerancia en el seno de la Iglesia

Leo con bastante interés los escritos del periodista Jesús Basante, responsable de información religiosa de "Abc" y "Público", y hoy redactor jefe del portal de información "Religión Digital" (relacionada con la Fundación Mensajeros de la Paz), y no dejan de sorprenderme los relatos que señala acerca de las guerras internas, no sé si santas, que involucran a la Iglesia católica. Sin embargo, antes de comenzar la narración quiero recordar una frase reciente del obispo de Roma: "No se puede hacer política con la ideología".

Parece cada vez más evidente la existencia de una lucha intestina en el Vaticano entre los reaccionarios que alzaron al poder en 1978 a Karol Wojtyla (Juan Pablo II), apostando por la involución (entre otros, arremetieron contra el divorcio y los preservativos) y pretendiendo retornar a los tiempos anteriores al concilio Vaticano II, y la posición donde se ubica Jorge Mario Bergoglio (Francisco, como nombre papal), que profundiza en el camino desbrozado por aquella doctrina conciliar, al abogar por una iglesia abierta al mundo y menos preocupada por la férrea y obsesiva moral sexual. Esta despiadada oposición vaticanista ha ido aumentando progresivamente ante la actitud aperturista manifestada por el vigente Pontífice, llegando en algunos círculos cristianos a calificarle como el "papa rojo". Como contrapunto, dada la embarazosa situación alcanzada, el "papa negro" –así se conoce al superior general de la Compañía de Jesús– denunció la existencia de una conspiración dentro de la Iglesia para hacer renunciar al actual cabeza del Colegio Episcopal y volver a la nostálgica doctrina pretérita. El cardenal alemán Gerhard Müller –antes prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe– es el abanderado de tal coacción y sedición, arremetiendo de continuo contra Francisco, poniéndose al frente del corifeo de prelados que ya advirtieron al vicario de Cristo declararle hereje. En el empeño han intentado sin conseguirlo utilizar la figura del papa emérito, Benedicto XVI, para contraponerlo a Bergoglio. Müller visitó Madrid el pasado mes de octubre acompañado, en varias de las etapas de su recorrido, por Antonio María Rouco Varela –cardenal arzobispo emérito de Madrid–. En la Universidad CEU San Pablo el purpurado fue consagrado, en un sentido virtual (o sea sin cónclave), como el "papa" de los involucionistas; en este acto se señalaron las secuelas de dos eventos acaecidos allá por los años 60 (el Concilio Vaticano II y el Mayo de 1968 francés) como causantes principales de los males que padece el mundo y la Iglesia. No son pocas las autoridades de la jerarquía eclesiástica de nuestro país que parecen añorar el mundo del nacionalcatolicismo acaecido en la época autárquica franquista. No sé si en base a esta circunstancia el Papa Francisco expresó, en una entrevista que le hicieron hace más o menos un año, esta opinión al respecto: "Yo no sé si España está reconciliada con su propia historia, sobre todo la del siglo pasado. Y si no lo está, creo que ha de hacer un paso de reconciliación con la misma historia, lo que no quiere decir claudicar de las actitudes propias, sino entrar en un proceso de diálogo y reconstrucción". Para más inri, ante este maremágnum de diatribas acaba de salir a la luz una noticia sorpresiva. El Santo Padre ordena una "visita canónica" a los seminarios españoles, considerados por el propio Vaticano como de los más conservadores de Europa y, por ende, una escuela de futuros sacerdotes, de alguna manera alejados a la práctica pastoral. De este encargo apostólico se responsabilizarán dos obispos uruguayos y se desarrollará en enero y febrero próximos. Se pretende con esta perpleja medida impulsar una norma para cambiar el modelo de formación de los seminaristas y tratar de corregir el rigor de épocas pasadas, dado que en España más de un 25 % de ellos se forma en centros regentados por el Camino Neocatecumenal, movimiento conocido como el de los "kikos" –una auténtica cantera de vocaciones– o, en menor proporción, por el Opus Dei. Otro tema que preocupa es la concentración de discentes, es decir, que exista un cierto número mínimo, dado que más de la mitad de los seminarios españoles presentan una ratio de cinco o menos, mientras que en la actualidad se considera entre 25 y 30, como la cifra más adecuada. A pesar de tratarse de una institución que se proclama divina y la única fundada por Cristo, con lo relatado me viene a la mente el funesto recuerdo de la zafia lucha subrepticia –léase "codazos"– practicada dentro de los partidos políticos, o de otras entidades laicas, por alcanzar los liderazgos. ¡Un poco de coherencia y prediquemos con el ejemplo!