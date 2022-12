La carne de la evolución

Recibo de un lector, por persona interpuesta, un mensaje con el siguiente texto: "A ver si deja de escribir tonterías en LA NUEVA ESPAÑA". Adjunta un artículo donde se entrevista al doctor Escribano, un endocrinólogo que defiende el consumo de alimentos de origen animal y se pregunta qué "lobbies" hay en su contra. Argumenta que gracias al consumo de carne tenemos el cerebro que tenemos y que consumir un filete de carne "es como si entrara un trasatlántico de moléculas en nuestro cuerpo el cual descarga en nuestro estómago sus pasajeros: selenio, zinc, potasio, metionina...".

La idea de que el cerebro humano creció progresivamente gracias al consumo de carne está muy extendida. En casi todos los animales hay una proporción casi fija entre el tamaño del cerebro y el del cuerpo; no en vano, el papel principal de este órgano es regir el organismo. Pero el del humano es mucho más grande de los esperado. Un cerebro capacitado para muchas otras funciones. La teoría es que cuando el primate comenzó a comer carne, ese chute de energía extra lo empleó para crear más masa encefálica y gracias esa capacidad extra se fueron asentando allí las funciones que nos hace humanos. Además, esa carne predigerida merced al calor nos permitió prescindir de una buena parte del intestino, una carga metabólica grande. Así que nuestro cerebro y nuestro sistema digestivo, según esta teoría, lo debemos a la carne, a nuestro hábito de cazador, no al de recolector.

En primer lugar, conviene entender mejor cómo funciona la evolución. La idea de la herencia de los caracteres adquiridos hace mucho que se descartó. Sí existe un fenómeno epigenético, no del todo bien entendido, de repercusión menor. La teoría, bien demostrada, es que todo se funda en las mutaciones en el ADN de las células germinales: las que trasmitirán su genética a los hijos. De nada sirve que el padre haga mucha gimnasia y tenga unos músculos de hierro a la hora de procrear: no lo heredará su hijo. Como tampoco heredará el cerebro de su padre que merced a su trabajo, intelectual y manual, desarrolló y fortaleció vías neuronales. Y da igual cuánta carne coma, cuántas proteínas ingiera, material del que está hecho el músculo, que no tendrá una musculatura desarrollada si a la vez no hay una demanda. Y no hay ninguna razón para que el cerebro del niño, alimentado con más proteínas, cree más neuronas o establezca más conexiones. Lo contrario sí puede ocurrir: que la deprivación proteica impida el normal desarrollo de las estructuras corporal y cerebral.

Entonces, ¿cómo creció el cerebro y qué relación tiene con la disponibilidad de proteínas de origen animal? Todo fue un afortunado azar. Una hipótesis es que ciertas mutaciones hicieron que el cerebro de los que las portaban produjera más neuronas. Con ese cerebro, más dotado, fue capaz de aprovecharse mejor del medio y así obtener más energía, toda la que necesitaba para alimentar a ese cerebro ávido. Sobrevivió mejor que otros y pasó la mutación. En algunos de los individuos de su progenie, otras mutaciones incrementaron esa ventaja, así, paso a paso, lentamente, acumulando mutaciones favorables, llegamos a nosotros. No fue la carne, la caza, la que facilitó el crecimiento cerebral, sino las mutaciones ciegas que mejoraron en los portadores la capacidad de cazar, entre otras cosas.

Pero, realmente, ¿se incrementó el consumo de carne en esos más de 2 millones de años de evolución? La respuesta es que no está claro. Un reciente estudio, de 2022, lo pone muy en duda porque el minucioso estudio del registro fósil no lo certifica. Da igual. Si hubiera una correlación entre consumo de carne y aumento de la masa encefálica, no sería causal, no puede serlo.

Supongamos que el acceso a la caza haya sido vital para obtener energía y mantener esos cerebros crecientes: ¿es acaso ese un argumento para comer carne? No solo es la energía, dicen los defensores, son también esos pasajeros ya mencionados. Nos construimos con 20 aminoácidos, no sabemos fabricar 9 de ellos. Solo los alimentos animales, y unos pocos vegetales, contienen esos 9. Los aminoácidos sirven para fabricar las células, hueso, músculo, neurona... también enzimas, hormonas, etcétera. Un aminoácido es un aminoácido, da igual de donde proceda. Fijémonos en la metionina, uno de los aminoácidos que no fabricamos nosotros. Está en los cereales, alimento que carece de isoleucina y lisina, presente en legumbres. Su combinación es sabia. Es difícil, con una alimentación vegetal variada y suficiente, tener una desnutrición proteica. Sí puede tener un déficit de vitamina B12 si no ingiere algún producto animal.

Las recomendaciones dietéticas se basan en la mejor ciencia del momento y se revisan periódicamente a la luz de nuevos hallazgos que mejoren nuestra comprensión. Sabemos que hay ciertos estilos de alimentación que se asocian a menos enfermedades y más longevidad. Por ejemplo, el consumo moderado de carnes rojas y procesadas, no más de dos veces por semana (400 gramos). Probablemente, una cantidad que rara vez alcanzarían los cazadores recolectores. Lo hicieran o no, eso no es un argumento.