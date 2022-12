Siete de los ocho municipios españoles que más población perdieron son asturianos. Y seis de los veinte con peor tasa de actividad, también. Los concejos mineros del Suroccidente y las Cuencas copan la lista de la desertización. Los fondos del carbón garantizaron paz social y tranquilidad personal a miles de trabajadores, aunque no la regeneración territorial y económica. Lo cual invita a abrir una reflexión profunda. Cuarenta años después, cuando observamos algunos de los resultados menos gratos de aquella estrategia, la rendición de cuentas brilla por su ausencia. Otras comarcas de las alas y la montaña atraviesan una situación parecida. También precisan nuevas "minas" que atraigan empleo y vecinos. No surgirán sin una respuesta desde aquí ni decisiones regionales valientes. |

Salvo milagro improbable, Asturias bajará pronto del millón de habitantes. Puede ser mañana, en un mes o a mitad de año. El cuándo importa poco a efectos prácticos. A lo sumo, solo simbólicos. La inercia es esa y no se frenará, ni se invertirá, al instante. La esperanza que supone el repunte de nacimientos en la región –que existe– tardará décadas en impactar de forma positiva en la estructura regional. De momento, el Instituto Nacional de Estadística solo certifica un descenso de población imparable. Las proyecciones, halagüeñas para otros territorios, apuntan a que el Principado perderá 67.000 habitantes en los próximos 15 años. Como borrar del mapa Siero y Llanera de un plumazo. Y Eurostat, organismo de la UE, prevé que la tasa de dependencia por vejez en Asturias será del 100 por ciento en 2050. Lo que significa que la cohorte de asturianos mayores de 65 años igualará a la de los que tienen entre 20 y 64.

Queda clarísimo de antemano el resultado de una tendencia semejante. El gasto sanitario –ya elevado– crecerá por la presión sobre la atención primaria, el aumento de las hospitalizaciones y los cuidados de enfermería. También el social, con un replanteamiento de la geriatría. El ocio, el transporte y el urbanismo requerirán otra perspectiva. Cuestiones estas con repercusión en el mercado laboral sobre el tipo de profesionales a formar y contratar. Decaerá igualmente el peso político de la región al perder diputados y senadores. Y, especialmente grave, la financiación sufrirá un desplome en un contexto de abierta insolidaridad. Incluso los empresarios valencianos consideran inadmisibles inversiones en el Norte y lo proclaman sin tapujos. Cada cual reside donde le apetece. No se puede forzar a las personas a quedarse en un lugar.

Sí puede favorecerse que no lo abandonen, o que a grupos venidos de afuera les resulte atractivo, con un entorno amable, buenos servicios y trabajo cerca. Hoy con la red de autovías asturianas no existen las distancias de antes. La diversidad de cada valle implica para dinamizarlo afinar en propuestas concretas y realistas. No en profusión normativa, con esa tendencia tan actual como inútil de resolver con una ley cada dificultad. Los mismos dilemas persistirán con unos miles de residentes más o menos. La cuestión nuclear, pues, no radica en el millón, sino en tener claro el modelo de región a construir, acorde con la inédita situación que el decrecimiento vegetativo traerá consigo. Sin trabajo, ni atractivos para vivir, muchos concejos naufragarán. Su fracaso será también el de Asturias. Tras el «Petromocho», el Principado renunció por pudor a una táctica ambiciosa de captación de empresas. Desde el «caso Marea», la prudencia y temores administrativos desembocan en una parálisis asfixiante.

Hace mucho que las excusas para colocarse de perfil ante reformas estructurales de calado quedaron inertes. Más allá de discutir si unas ayudas a la natalidad o unos descuentos fiscales para quedarse en el pueblo resultan suficientes o ineficientes, nada habría tan deseable como que los gobernantes asturianos levantaran de una vez la cabeza y adoptaran estrategias pensadas, planificadas y consensuadas con horizontes amplios. Gobierne quien gobierne, el guion no tiene que variar durante lustros pues el éxito en esta materia reside en la constancia. ¿La Asturias despoblada, envejecida y menguante que está a la vuelta de la esquina, predicha desde hace mucho, va a pillarnos otra vez desprevenidos? Parece que sí. Síntomas como la escasa natalidad o la acusada longevidad los padece cualquier sociedad moderna. A otras comunidades en una posición menos dramática, esto todavía les preocupa lo justo, no sufren secuelas tan radicales como aquí se atisban. Quiere ello decir, en definitiva, que en nadie cabe delegar el empuje. Lo que no emprendamos los asturianos, lo que no decidamos ni reclamemos, nadie lo hará por nosotros. Nuestros políticos, si son coherentes con lo que predican y fieles a esta tierra, seguirán residiendo aquí cuando se jubilen. Desearán, además, gozar de una excelente calidad de vida. Aunque solo sea por egoísmo, deberían dejar de repetir tópicos y frases huecas al hablar de este asunto y empezar a arremangarse. Métanse en harina.