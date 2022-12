Navidad sin un cuento

A la vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista Nadia Calviño, le han regalado un cargo de alta dirección que no existía en Patrimonio Nacional para su marido. Ha reiterado que no tiene nada que comentar sobre este asunto. Es Navidad y la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Un tirano de la Antigüedad, Pisístrato, para proteger su poder y sus planes con el pueblo de Atenas, entregó la mayoría de los cargos políticos y públicos a sus familiares y amigos más cercanos. Aquí, al contrario que en la Grecia antigua, el nepotismo viene interpuesto y a Calviño es como si le molestara hablar de cosas feas en fechas tan entrañables. Su silencio invoca ese estado iluminado por la naturaleza que describían los poetas lakistas. Si lo prefieren, Nadia Calviño tiene la cara más dura que el cemento armado.

Entre la arrogancia autócrata de Sánchez, el acoso a los jueces, las concesiones al separatismo, la derrota moral y la preferencia familiar en el reparto de cargos públicos, no se me ocurre, la verdad, un cuento navideño amable que contarles, pese a ser ese el objetivo, dadas las fechas y el momento. Por contra resulta desasosegante comprobar cómo tantos años de convivencia desde la Transición caen por la borda debido a la ambición personal de un jefe de Gobierno que parece no tener límites a la hora de romper con los principios supuestamente inamovibles en cualquier democracia. O por la trifulca parlamentaria constante que incita al enfrentamiento de una sociedad que se mantenía más o menos unida en torno a la idea fundamental de este país.

Amenazada la Transición por las fuerzas del involucionismo franquista, a algunos nos tocó vivir momentos angustiosos creyendo, al menos, que aquella clase política bisoña pero convencida del avance de las libertades era capaz de enfrentarse con éxito a los que se oponían a la democracia. Ahora, sin políticos dignos, desandamos el camino mejor transitado de nuestra historia reciente. Es una pena.