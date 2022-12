Regalar solo lo necesario

Bajo el árbol de Navidad no hay sitio para un paquete más. Este año hay alguno más que en otras fiestas. Puede ser. Hay mucho desinhibido que compra a la loco. Con una mayor soltura en el momento de aflojar la cartera porque se supone que ahora pensamos mucho menos en el futuro, que vivimos más el presente que antes del coronavirus. Se supone. Porque luego la realidad es otra. Pero volvamos a la imagen del árbol en un día de Navidad o de Reyes. Los niños son los verdaderos protagonistas porque no saben medir del todo el momento e irremediablemente se ponen a abrir paquete tras paquete. Casi sin fin. Y, muy probablemente, cuando llevan ya un rato en la tarea sin demasiada ilusión tampoco. No se preocupe, al niño no le pasa nada.

Este fenómeno, el de niños desanimados como si llevaran ya toda una vida trabajando en una cadena de montaje en la que su labor es la de desempaquetar regalos, se conoce como el síndrome del niño "hiperregalado" y, pese a las prescripciones del primer párrafo, no es algo nuevo, viene de bastante atrás. Hay una doble cara en este síndrome. La de los padres y la de los niños. Empecemos por la primera. Lo de "avalanchar" a los hijos con regalos que no quieren ni necesitan es una forma que se tiene de sobrecompensarlos por no haber pasado el tiempo suficiente con ellos durante el resto del año. Se trataría de algo así como un intento de exculpación burdo y bastante inútil. A los pequeños, aunque puedan parecer pequeños dictadores, lo que realmente les interesa es pasar tiempo con sus padres, como buenos animales sociales que somos, y privarles de eso es también sesgar su propio desarrollo social o emocional. Una puntualización: ese tiempo debe ser de calidad, no sirve de nada estar con el niño y al mismo tiempo mirando el móvil o pendiente de cuestiones laborales. Vale. Ahora la otra perspectiva, la de los niños. Abrir regalos es un acto de hiperexcitación que, como si fuera la lata de un refresco, va perdiendo efervescencia según van desatándose los paquetes. Y vuelve la rueda al mismo lugar. Al final, el objetivo es que esos regalos le sirvan para interactuar, para pasar más tiempo con sus padres. No es broma. Hace ya un tiempo se popularizó una campaña de publicidad navideña, de estas lacrimógenas, en las que los niños tenían que escribir una carta a los Reyes Magos con los regalos que querían y tenían que responder a la pregunta de qué les pedirían a sus padres. La respuesta mayoritaria, prácticamente unívoca, era que querían pasar más tiempo con ellos. ¿Qué hacer? La teoría general es la de los tres regalos. Ese se supone que es el número mágico que no se debería superar. Rebasarlo supone una hiperestimulación; que los niños vayan perdiendo la emoción, y que puedan desarrollar la idea de que no hace falta esforzarse para conseguir algo positivo, con lo que acaban por convertirse en prototipos de adultos egoístas y caprichosos. Seguro que conocen a más de una persona así. Esa teoría de los tres regalos viene a decir algo así como que el niño debe desempaquetar algo que le guste, que quiera (por lo general esta lista estará copada de juguetes o videojuegos, por ejemplo); otro que el niño necesite (puede incluirse ropa o algo de material escolar), y otro más que sea educativo, para que le sirva para aprender y avanzar como persona (ya pueden imaginarse que aquí lo que dominarán serán los libros). Pero las reglas, al final, están para saltárselas. No hay que seguirlas al pie de la letra. De hecho, hay otras teorías que alargan la lista hasta los cuatro regalos: uno para vestir, otro necesario, otro emocional y otro que tenga alguna finalidad. La teoría también dice que, para hacer un buen regalo, uno de esos que acaben calando, se necesita tiempo y contexto. Lo primero se precisa para poder planificar bien lo que se compra, para pensarlo detenidamente, sin dejarse llevar por los impulsos. Pero lo más importante es el contexto. A una persona unos pendientes de diamantes pueden parecerle lo máximo, el culmen de los regalos, pero para otra puede ser todo lo contrario, algo inútil que no le sirve para nada. Lo mejor es apelar siempre a lo emocional, los sentimientos tienen la llave ganadora.