A los que han aliviado nuestro dolor

Como un súper héroe: así dibujó la pequeña Valeria al abuelito Jesús. Y tiene toda la razón, papá fue un superhéroe. Papá nos enseñó a vivir con alegría, y a morir luchando hasta el último aliento con todo el valor, como sus personajes del Oeste que tanto le gustaban.

Con esta carta queremos dar las gracias en nombre de toda la familia. Gracias al Hospital San Agustín y a la Fundación Hospital de Avilés, a todo el equipo de médicos, enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, recepción... por su gran profesionalidad y aún mayor calidad humana. Os guardaremos un cariño especial siempre. Gracias a don Víctor, el capellán de la Fundación Hospital de Avilés. Papá se fue en paz.

Gracias a Nacho, de la Funeraria Gerardo, por tus palabras de afecto hacia él y por ayudarnos con todo el protocolo funerario de manera excepcional.

Gracias a don Luis, el párroco que estaba ese día en Pravia. Don Luis se documentó por parte de la familia y amigos y logró hacer un discurso muy personal del que yo pude tomar algunas notas y del que quiero dejar constancia: "Tenía una sonrisa para todos", "era acogedor", "positivo", "comunicaba con su sola presencia".

Don Luis hizo un discurso de fe y esperanza, el centro de atención no era la muerte, sino el cirio pascual, que representa a Cristo, que es luz: "Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá"; "La muerte nunca se puede celebrar. Estamos aquí para celebrar la vida. Porque la muerte no es el final de una historia, ni el final de una canción. Es el paso a la vida verdadera y auténtica. Es como cuando sembramos una semilla para que dé fruto. Es como un hermoso trigo que se pone en la tierra. No vivamos con tanto estrés, ni con tantas prisas, ni con tantas intrigas... La vida es única e irrepetible. Y tenemos que acertar a vivirla con sabiduría. Ojalá todos sepamos cantar nuestra canción de vida. Con enorme tristeza, y firme esperanza, te decimos hasta luego y hasta pronto, Jesús".

Gracias a familiares, amigos, vecinos, clientes y compañeros de trabajo por compartir nuestro sentimiento de ausencia y vacío, por las innumerables muestras de cariño en un momento tan difícil para todos nosotros. Papá nos recuerda lo que siempre dice Víctor Küppers: "Nadie te va a recordar por tu currículum, sino por tu forma de ser".

Papá, fuiste, eres y serás siempre nuestra luz.