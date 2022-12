Luces importantes en un año de sombras

Cuando Europa empezaba a levantar cabeza de la pandemia, Rusia invadió Ucrania iniciando una guerra que sigue dejando su rastro de horror, acentuó la grave crisis energética que veníamos padeciendo y disparó los precios. Mientras el oligopolio energético multiplicaba sus beneficios, cada vez más familias y empresas estaban contra las cuerdas.

Por eso CC OO y la UGT situamos la subida de salarios como la gran prioridad. Para impedir una ola de pobreza laboral era imprescindible negociar convenios dignos y sueldos justos. Salimos a la calle para defender la justicia salarial y conseguimos movilizar a más de 40.000 personas el 3 de noviembre en Madrid. Cada subida de sueldo ha sido posible gracias a la movilización, nada ocurre por casualidad.

La clase trabajadora no puede pagar la factura de esta crisis, mientras los beneficios de las empresas apenas se han visto afectados. Por eso en 2023 seguiremos peleando y planteando en las mesas de negociación subidas salariales razonables y perfectamente asumibles para los próximos años. Los empresarios tienen que poner de su parte.

El año tampoco ha sido bueno para el empleo. En Asturias hay más de 63.000 personas que quieren trabajar y no pueden. La mitad son parados y paradas de larga duración y los datos de paro juvenil son sencillamente escandalosos. El desempleo entre las mujeres y las personas mayores de 45 años es muy preocupante. No hay motivos para la autocomplacencia.

También hemos seguido sufriendo el azote de la siniestralidad laboral, con 12 víctimas mortales en lo que va de año. Ir a trabajar no puede costarte la vida. Por eso es necesario reforzar la seguridad laboral y poner en marcha el Plan de Salud, Seguridad y Medioambiente Laboral 2022-2027, que hemos acordado en el marco de la concertación.

Luchar contra la brecha salarial es otra prioridad. Resulta humillante que las mujeres trabajen una hora y cuarto gratis todos los días. Tenemos el triste honor de ser la comunidad con mayor brecha salarial de nuestro país. La igualdad entre hombres y mujeres no puede quedarse a las puertas de las empresas. Erradicar el acoso laboral y la violencia machista también seguirá siendo una prioridad para CC OO.

Las mejores noticias para la clase trabajadora llegaron a través del diálogo social: la subida del SMI a 1.000 euros en febrero (desde que se inició la legislatura el salario mínimo aumentó un 30% y lo tiene que seguir haciendo para llegar al 60% del salario medio antes de que termine); y una reforma laboral que por vez primera no recorta derechos sino que los restituye o amplía, y cuyos resultados son extraordinariamente positivos en la lucha contra la temporalidad: Asturias tiene ahora el mayor volumen de personas con contrato indefinido de la serie histórica.

En Asturias el diálogo social sigue siendo fructífero, aunque la concertación avanza a dos velocidades: estamos logrando recuperar el CES o reforzar el SASEC, pero el impulso a la FP dual o las medidas dirigidas específicamente a la juventud apenas avanzan.

También la industria nos ha mantenido en vilo. Porque hay empresas y sectores con problemas (Duro Felguera o Saint-Gobain), importantes inversiones que no acaban de materializarse (Arcelor), alternando con noticias esperanzadoras (Hunosa y La Pereda, astilleros, renovables). Y Asturias sigue encarando una transición que no está siendo justa, ni con los trabajadores ni con los territorios. Además, a nivel confederal CC OO lleva meses reclamando un pacto de Estado que vele por el proceso y refuerce el sector. También esto lo reclamamos con una gran movilización en junio en Madrid. Porque sin industria no hay futuro.

Tampoco lo hay sin infraestructuras. Y las tenemos pendientes. La alta velocidad está a punto de hacer su entrada en Asturias, después de batir todos los récords de retraso, pero la red de cercanías sigue languideciendo y el Ministerio continúa sin presentar el plan director del Corredor Atlántico, que el Gobierno prometió aprobar en 2019.

Estamos a punto de comenzar 2023, un año en el que necesitamos alcanzar nuevos retos. Desde CC OO ponemos sobre la mesa seis propuestas:

1. No hay mayor urgencia que declarar la guerra al paro. No hay mayor prioridad que generar empleo. Por eso exigimos un plan de choque en materia de empleo dirigido, especialmente, a tres colectivos: jóvenes, mujeres y personas mayores de 45 años.

2. Cada vez hay más familias en números rojos y empresas con respiración asistida, por eso reclamamos la puesta en marcha de un Fondo de Contingencia para apoyar a las pymes y autónomos frente a la escalada de precios. Hay que impedir que más empresas echen la persiana.

3. También es necesario duplicar el presupuesto de las ayudas contra la pobreza energética para atender a las familias y colectivos más vulnerables.

4. Es urgente reforzar la atención primaria en nuestro sistema de salud pública y reducir las listas de espera: hay casi 200.000 asturianos y asturianas esperando cita.

5. Hay que desbloquear la FP dual, ampliar la oferta educativa de FP y convertirla en punta de lanza de un sistema de formación profesional permanente.

6. Sacar a las cercanías del triángulo de las Bermudas y mejorar el transporte público con los principales polígonos industriales, que sigue siendo la gran asignatura pendiente.

Seis medidas que responden a tres objetivos básicos: crear empleo, impulsar la economía y proteger a las personas.

CC OO seguirá defendiendo los derechos de las trabajadoras y trabajadores, los empleos decentes y los salarios dignos. Combatiendo la explotación y la desigualdad. Haciendo frente a los precios abusivos. Somos el primer sindicato de Asturias, un sindicato pegado al tajo, orgulloso de nuestros orígenes y con determinación para seguir avanzando hacia igualdad.